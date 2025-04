Zerstörungswut in Hechingen: Vandalismus an Wanderwegen – Stadt bittet um Hinweise

1 Rohe Gewalt: Eine aus der Verankerung gerissene Sitzbank wurde in den Stierbrunnen geworfen. Foto: Stadt Hechingen/Haizmann

An zwei Wochenenden kam es jüngst in Hechingen zu Vandalismus-Vorfällen an Themen- und Wanderwegen. Unter anderem wurde eine Sitzbank mit roher Gewalt in den Stierbrunnen geworfen. Die Stadt hofft auf Hinweise von Zeugen.









Link kopiert



Müll und Vandalismus auf Hechinger Themen- und Wanderwegen: Am Wochenende 22. und 23. März sowie am vergangenen Samstag und Sonntag, 12. und 13. April, kam es auf zwei beliebten Wanderwegen in Hechingen zu Vorfällen, die das Wandererlebnis stark beeinträchtigen. Auf dem Rundwanderweg Neuberg-Tour bei Stetten sowie am Walderlebnisweg Waldy wurden erhebliche Mengen Müll hinterlassen und mutwillige Zerstörungen begangen. Darüber informiert die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.