3 Eingeschlagene, verschmierte Scheibe und... Foto: Schwabenthan

Zerstörungswütige waren in Bisingen unterwegs: Beim Züchterheim haben sie Fenster eingeworfen, beim Feuerwehrhaus Fassade und Jalousie beschädigt. Der Kleintierzuchtverein ist schockiert über die "Schandtaten".















Bisingen - In der vergangenen Zeit wurden öffentliche, sowie private Gebäude im Bereich des Florianswegs immer wieder durch Sachbeschädigungen in Mitleidenschaft gezogen. Wie die Gemeinde mitteilt, würden solch missliche Vorkommnisse erneut dokumentiert: Bislang unbekannte Täter haben das neue Feuerwehrgerätehaus, sowie das Züchterheim Bisingen mit Steinen beworfen und die Fassade beschmiert. Hierbei wurden Jalousien, Fenster, sowie die Fassade beschädigt.

Anzeige bei Polizei erstattet

Die Sachbeschädigungen wurden bereits bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Die Gemeindeverwaltung bittet Zeugen um Hinweise, die zur Ergreifung des Täters oder der Täter führen. Wer Verdächtiges beobachtet hat oder den Übeltäter kennt, ist aufgerufen, sich umgehend mit Ordnungsamt (07471/896411) oder Polizeiposten Bisingen (07476/94330) in Verbindung setzen.

"Es ist traurig und beschämend"

Leider sind in solchen Fällen die Täter oftmals nicht zu ermitteln, sodass die durch die Instandsetzung notwendigen Kosten von der Allgemeinheit getragen werden müssen. "Es ist nur noch traurig und beschämend, dass es immer wieder zu solch sinnlosen und mutwilligen Zerstörungen, jüngst am neu renovierten Feuerwehrgerätehaus und dem Züchterheim kommt", sagt Bürgermeister Roman Waizenegger. "Die Gemeindeverwaltung stellt unmissverständlich klar, dass solche Vorkommnisse nicht als Jugendstreich angesehen und bei Ermittlungserfolg uneingeschränkt strafrechtlich verfolgt werden", so Waizenegger weiter.

"Kleintierzuchtverein ist schockiert"

Dieter Hemming vom Kleintierzüchterverein Bisingen äußerte sich ebenfalls sehr verärgert: "Der Kleintierzüchterverein ist schockiert über die unglaublichen Schandtaten an der Fassade und Fenstern am Züchterheim. Ebenfalls wurden Scheiben eingeschlagen. Für sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung sind wir sehr dankbar."

In Grosselfingen schützt ein Zaun vor Randalierern

Die neuerlichen Zerstörungen an Feuerwehrhaus und Züchterheim sind nicht die einzigen Fälle von Vandalismus in der Gegend. Auch am Schulzentrum kommt es immer wieder zu Sachbeschädigungen, die aufwendig wieder hergestellt werden müssen. Im benachbarten Grosselfingen ging es so weit, dass der Gemeinderat den Bau eines Zauns um das Schulgelände und Minisportfeld beschloss. Seither sind die Beschädigungen spürbar zurückgegangen.