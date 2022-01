Unbekannte zünden Sitzbank bei der Wassertretanlage an und hinterlassen Müll

Zerstörungswut in Altheim

2 Eine Sitzbank wurde umgeworfen und angezündet. Foto: Pro Altheim

Unbekannte haben vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag bei der Altheimer Wassertretanlage gefestet und randaliert. Dabei wurde eine Sitzbank, die bis dahin direkt auf den Platten vor der Hütte stand, umgeworfen und angezündet.















Horb-Altheim - Entsetzt mussten Mitglieder von "Pro Altheim" beim Spaziergang raus zur Wassertretanlage feststellen, dass Unbekannte dort offensichtlich gefestet und randaliert haben und dabei eine Sitzbank, die bis dahin direkt auf den Platten vor der Hütte stand, umgeworfen und angezündet hatten.

Hinweise aus der Bevölkerung

"Vermutlich fand das Gelage in der Nacht von Freitag auf Samstag statt", schrieb Ortsvorsteherin und Vorsitzende des Vereins "Pro Altheim" Sylvia Becht in einer kurzen E-Mail zum Geschehen. "Der Verein Pro Altheim hat bei der Polizei Anzeige erstattet. Wir sind zudem dankbar für jeden Hinweis aus der Bevölkerung", so die Ortsvorsteherin weiter, die das Ganze als eine "Sauerei" bezeichnete.