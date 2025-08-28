Zerstörung in Schönau: Vandalismus auf Soccerfeld

1 Die Polizei hofft auf Hinweise. Foto: Ehrlich Mutwillige Zerstörung gab es in Schönau.







Vermutlich im Zeitraum zwischen dem Beginn der Schulsommerferien und Mittwoch, 20. August, beschädigten Unbekannte Bandenelemente auf dem Soccerfeld der Buchenbrandschule in Schönau. Um die hochwertigen Elemente zu zerstören, bedarf es laut Polizeimitteilung einer massiven Gewalteinwirkung. Außerdem wurden die Ballfangnetze der Tore zerschnitten. Der entstandene Sachschaden wird auf einige Tausend Euro geschätzt. Der Polizeiposten Oberes Wiesental, Tel. 07673/88900, sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können.