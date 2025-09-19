Zerstörung in Furtwangen: Wieder schlagen Vandalen an Fatimakapelle zu

Schon zum zweiten Mal in diesem Jahr wurde das Kleinod beschädigt. Ein Täter wurde ertappt. Zum zweiten Vorfall rund um den 15. August hofft Pfarrer Bethäuser auf Zeugen.
Gleich zweimal wurde in diesem Jahr die Fatimakapelle hoch über der Stadt das Ziel von Vandalismus. Beim ersten Vorfall im März konnte der Täter auf frischer Tat ertappt werden. Beim zweiten Vorfall kurz vor dem Festgottesdienst Mariä Himmelfahrt am 15. August kennt man den Täter noch nicht, hofft aber auf Hinweise aus der Bevölkerung.