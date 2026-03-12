Zerstörte Liegen und Hakenkreuze: Vandalismus im Kippenheimer Freibad hat Auswirkungen auf den Saisonstart

Bürgermeister und Freibadbetreiber sind schockiert: Unbekannte Vandalen haben in Kippenheim mindestens 20 000 Euro Schaden verursacht. Die Tat hat Konsequenzen.
Ein Mülleimer ist von mehreren Seiten mit Abbildungen eines männlichen Glieds verschmiert, nur wenig weiter prangt ein weiterer Phallus auf den Wänden der hölzernen Umkleideschnecke. Als wäre das nicht schon schlimm genug, finden sich auf der Kabine und mehreren Bänken Hakenkreuz-Symbole in gleicher Farbe. Ein anderes Foto zeigt einen Stapel Sonnenliegen, deren Bezug mittig durchgeschnitten ist. Die Bilder, die der Kippenheimer Freibadbetreiber Christian Rieger unserer Redaktion zukommen ließ, sprechen eine deutliche Sprache: Hier waren Vandalen mit krimineller Energie am Werk.