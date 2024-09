Zerstörerischer Monsun: Überschwemmungen in Nepal: Zahl der Toten steigt über 100

4 Nepal ist wegen seiner Gebirgslage und den großen Flüssen oft Naturkatastrophen ausgesetzt. Foto: Sulav Shrestha/XinHua/dpa

Der Monsun hat Nepal aktuell im Griff. Die massiven Regenfälle spenden auf den Feldern zwar Leben, mit Erdrutschen und Überschwemmungen bringen sie dem Himalaya-Staat aber auch Tod und Zerstörung.









Kathmandu - Bei schweren Überschwemmungen in Nepal sind inzwischen mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Rund 60 weitere werden vermisst, wie Behörden mitteilten. Begonnen hatten die verheerenden Regenfälle in dem Land im Himalaya am späten Donnerstag. Die Regierung kündigte kostenlose Behandlungen für Verletzte und Hilfspakete für betroffene Familien an.