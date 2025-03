Profilfach Kunst Nagolder Schüler interpretieren den Jugendstil

Ob Romantik, Expressionismus oder Impressionismus: Bereits dreimal haben neunte Klassen der Zellerschule ihre Kunstwerke in einer Ausstellung präsentiert. In diesem Jahr ist das Thema Jugendstil an der Reihe, ausgestellt in der Stadtbibliothek. Noch feilen die Schüler an ihren Leinwänden. Ein Besuch im Klassenzimmer.