Zeppelin-Pilotin am Bodensee Kate und der Riese: „Für mich gibt es keine schönere Art zu fliegen“ Christine Frischke 30.05.2025 - 00:00 Uhr 1 Fast senkrecht steigt der Zeppelin in die Luft und erreicht in wenigen Minuten seine Flughöhe von 300 Metern. Foto: Verena Müller/KI/Midjourney/Montage: Ruckaberle Nur wenige beherrschen die Kunst, Zeppeline zu steuern. Die 50-jährige Katharine Board ist eine von ihnen. Und ihr Können zeigt sie seit vielen Jahren am Bodensee.







Link kopiert



Am frühen Morgen steht eine Frau in Uniform im Schatten eines Ungetüms. Sie legt den Kopf in den Nacken und mustert den imposanten Körper: die pralle blau-weiße Hülle, die vier Propeller, die kurzen Flügelchen. Kein Öl tritt aus, keine Beschädigung ist zu sehen. Sie nickt zufrieden und macht sich bereit, den schlafenden Riesen zum Leben zu erwecken.