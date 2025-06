Zeppelin-Flug zu gewinnen: Es geht in die Luft über dem Europa-Park – und Sie können dabei sein!

1 Europa-Park-Maskottchen Ed kann es kaum erwarten, die Gewinner am Sonntag, 13. Juli, an Bord des Europa-Park-Zeppelins begrüßen zu dürfen. Foto: Europa-Park Am Jubiläumswochenende (11. bis 14. Juli) im Zeppelin über den Europa-Park fliegen: Wir verlosen zwei Plätze für einen der exklusiven Flüge, die es nirgendwo zu kaufen gibt.







Luftschiffe faszinieren die Menschen seit eh und je – wo auch immer eines der eleganten Gefährte am Himmel erscheint, werden Fotoapparate und Smartphones gezückt, um den Moment festzuhalten. Weltweit starten und landen derzeit sechs Zeppeline – drei in den USA, die anderen drei in Deutschland. Letztere heben regelmäßig an der Reederei in Friedrichshafen ab, wo alle sechs Luftschiffe auch gefertigt wurden.