Aufgrund des Knotenpunkts am Bahnhof in Wildberg will die Verwaltung in Wildbergs Mitte Tempo 30 einführen. Nach dem Lärmaktionsplan hatte der Gemeinderat auf allen Durchfahrtsstraßen Tempo 40 vorgeschlagen. Nach einem Ratsbeschluss mit einigen Gegenstimmen soll nun Tempo 30 kommen.