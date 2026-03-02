Das Zentrum tritt bei Betriebsratswahlen in mehreren Autofabriken an. Experten halten einen Durchmarsch rechter Listen für unwahrscheinlich. Sie sehen ein anderes Problem.
Berlin/Frankfurt - Wenn in dieser Woche in vielen Betrieben die Wahlen zu den Betriebsräten starten, schwingt erneut die Sorge um einen zunehmenden Einfluss rechtsextremer Kräfte mit. Wie bereits vor vier Jahren versucht der in Stuttgart eingetragene Verein "Zentrum - Die alternative Gewerkschaft", vorrangig in den Autofabriken stärker Fuß zu fassen.