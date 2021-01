Zentrum für Psychiatrie Calw Corona-Ausbruch stellt alle vor Herausforderungen

Der Mann heißt nicht wirklich Hermann Maier, aber er ist ein echter Patient. Noch immer. Das Coronavirus grassiert im Klinikum. Immer wieder steht der Vater und Ehemann unter Quarantäne, weil es Covid-19-Fälle auf seiner Station gibt. Kontakt zu ihm zu halten, wird zunehmend komplizierter, und Maiers Familie hat das Gefühl, dass die Lage dort entgleitet.

Besuche sind aufgrund der Pandemie bereits seit dem Sommer verboten. "Das ist verständlich", sagt die Tochter von Hermann Maier. Dass der Vater aber kaum mehr wenigstens telefonisch zu erreichen ist, das kann die Familie nicht verstehen. Denn eigentlich gebe es dafür ein sogenanntes Patiententelefon. Die Erfahrung der Maiers ist indes, dass dieses trotz zahlreicher Versuche entweder niemand abnimmt, das Telefon in vier Wochen dreimal kaputt ist oder dem Pflegepersonal, das den Anruf entgegennimmt, schlicht die Zeit fehlt, um dem Vater das Telefon zur bringen und beim Telefonieren zu helfen.

"Ich mach’ den Leuten auf der Station wenig Vorwürfe", sagt die Mittdreißigerin. Dass die Mitarbeiter in der Pflege an ihrer Belastungsgrenze arbeiten, dass wisse die Familie, und sie wisse es auch zu schätzen. An die Verantwortlichen appelliert sie deshalb, die notwendige Unterstützung sowie die technischen Voraussetzungen zu schaffen, damit die Angehörigen draußen Kontakt zu ihren Familienmitgliedern drinnen halten können.

Hiobsbotschaft an Silvester

Doch auch das ist kompliziert: Auf E-Mails an Ärzte oder Verantwortliche erhält sie mal eine telefonische Antwort, ein anderes Mal gar keine Rückmeldung. Am Silvestertag kommt dann noch die Hiobsbotschaft, dass Hermann Maier positiv auf Covid-19 getestet wurde. Die Situation ist belastend – offenbar für alle Beteiligten.

Von dem Ausbruch hatte Klinik-Geschäftsführer Michael Eichhorst kurz vor Weihnachten im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet. Inzwischen scheint klar zu sein, wie das Virus ins ZfP – das die erste Welle ohne einen Ausbruch bewältigt hatte – gekommen ist: Bei jedem Patienten, der aufgenommen wird, wird ein Schnelltest gemacht, sagt Eichhorst. Offenbar waren bei drei Patienten die Texts negativ, dennoch entwickelten diese nach zwei Tagen Symptome. Der zweite Test fiel dann positiv aus. In der Zeit, in der sie das Virus unerkannt in sich trugen, verbreitete es sich.

Laut Michael Eichhorst sind Stand Donnerstag etwa 55 Patienten an Covid-19 erkrankt. Betroffen seien zwei Geronto-Stationen – also für ältere Patienten – mit jeweils 20 infizierten Patienten. Auf einer dieser Stationen befindet sich auch Hermann Maier. Dazu kommt die "Pandemie-Station" mit zwölf weiteren, die bereits seit März besteht. Diese drei Stationen stehen unter Quarantäne. Darüber hinaus ist ein weiterer kranker Patient auf einer anderen Station isoliert, außerdem sind etwa 15 Mitarbeiter betroffen – die zu Hause sind. Nach Angaben des Geschäftsführers haben sich manche auch außerhalb der Klinik angesteckt.

Ehemaliger Mitarbeiter beschwert sich

Auf den Schwarzwälder-Bote-Bericht vom 23. Dezember über die Corona-Situation am ZfP hin, in dem der Klinikgeschäftsführer die Lage geschildert hat, meldet sich ein Leser. Er schreibt, er habe mit mehreren Mitarbeitern des Klinikums gesprochen. Er selbst war nach eigenen Angaben lange Jahre dort tätig, "überwiegend in mittlerer Führungsebene". Seinen Namen, der der Redaktion bekannt ist, will er deshalb nicht öffentlich nennen.

Weiter berichtet er: "Mir ist doch ein deutlich unterschiedliches Bild zum Umgang mit den Pandemiegefahren im KN (Klinikum Nordschwarzwald) mitgeteilt worden." Unrichtig sei etwa die Darstellung, dass neue Patienten zunächst getestet und in einem Einzelzimmer untergebracht würden. "Die Kapazitäten des KN an Einzelzimmern macht dies schon bei den durchschnittlichen Aufnahmen pro Tag schlichtweg nicht möglich." Ihm seien "unzählige" Situationen berichtet worden, in denen Patienten entweder ohne Testung oder nur mit vorherigem Schnelltest anschließend ohne weitere Vorsichtsmaßnahme auf die jeweilige Station gekommen seien. Auch innerhalb des Hauses würden Patienten hin- und herverlegt, Personal in verschiedenen Stationen eingesetzt.

Zum Thema Einzelzimmer sagt der Klinikgeschäftsführer, dass es in der Aufnahmestation nichts anderes gebe. Dass die Mitarbeiter derzeit auch in anderen Stationen eingesetzt werden als in ihrer eigenen, das sei der Situation geschuldet: Urlaub und Krankheitsfällen, aber auch der Tatsache, dass im Klinikum wegen der Pandemie 100 Betten weniger besetzt sind als normal.

Die Mitarbeiter mit freien Kapazitäten werden folglich woanders eingesetzt. In diesem Zusammenhang bittet er um Solidarität: In einer Zeit wie dieser müsse man zusammenstehen. Jeder Mitarbeiter habe eine andere Perspektive, viele auch Angst vor der Situation. "Aber wir sind die, die da sein müssen."

In seiner E-Mail schreibt der Leser außerdem, dass die ZfP-Mitarbeiter mit Alltagsmasken arbeiten würden. "Ihr Wunsch nach suffizienten FFP2-Masken wurde ausgeschlagen." Sie seien angehalten, die normalen Masken zu tragen und die sichereren FFP2-Exemplar nur zu nutzen, wenn sie in "eine besondere Situation geraten".

"Nachschob ohne Ende" bei FFP2-Masken

Dem widerspricht der Klinikleiter: Vielleicht habe im Sommer nicht jeder eine FFP2-Maske bekommen, der eine wollte. Jetzt aber sei die Situation völlig anders. Er berichtet von "Nachschub ohne Ende". Wer in einer Quarantäne-Station arbeite, trage OP-Haube, Spuckschutz oder Schutzbrille, FFP2-Maske, Overall und Schuhüberzieher. Beim Verlassen der Station werde alles entsorgt.

Auch der Behauptung des ehemaligen Mitarbeiters, dass regelmäßige Coronatests "entgegen der Darstellung" nicht gemacht würden – weder bei Mitarbeitern noch bei Patienten – widerspricht er. Seit vor Weihnachten werden demnach alle Patienten und Mitarbeiter auf den Quarantäne-Stationen täglich getestet, ansonsten zweimal die Woche.

Die Frage, wie Patienten vor einer Ansteckung geschützt werden, treibt auch Familie Maier um. Seit seiner Einlieferung war der Vater mehrfach in Quarantäne, bis zum eigenen positiven Ergebnis als Kontaktperson ersten Grades. Klare Aussagen zur Länge der jeweiligen Isolierung hat die Familie nicht erhalten, die spärlichen Informationen immer erst auf Nachfrage bekommen. Lediglich über die erste angeordnete Quarantäne wurde sie vom Gesundheitsamt informiert.

Situation für Angehörige "ein Alptraum"

Ein zweiter Brief von der zuständigen Behörde am ursprünglichen Wohnort des Mannes trifft am Mittwoch, 30. Dezember ein. Mit der Information, Maiers Quarantäne ende just an diesem Tag. Vom positiven Ergebnis erfährt die Familie an Silvester.

Die Situation ist unübersichtlich und für die Tochter "ein Alptraum". In den vergangenen Tagen geht es ihm psychisch offenbar gar nicht gut. Die wenigen Menschen, die er noch erkennt, hat der demente Mann seit einem Monat nicht mehr gesehen, und vorm Klinikpersonal in Schutzkleidung fürchtet er sich. "Das Schlimmste für mich war wirklich, als Papa gesagt hat, dass er Angst hat. Weil man ihm die nicht nehmen kann und er damit total allein ist."

Ob und wann ein Ende in Sicht ist, ist für die Maiers unklar. Auf die Frage, ob der nun positiv getestete Vater auf der bisherigen Station bleibt oder verlegt wird, bekommen die Kinder des Patienten in zwei Gesprächen mit unterschiedlichen Mitarbeitern unterschiedliche Antworten. Zu einer Hiobsbotschaft komme die andere.

"Du bist völlig hilflos", sagt die Tochter. "Du musst das Vertrauen haben, dass dort alles gut läuft." Ihr Eindruck aber ist ein anderer. Trotzdem wirbt Michael Eichhorst eben darum: "Die Situation ist auf keinen Fall entglitten." Aber wenn das Virus in Einrichtungen wie ein Pflegeheim oder Krankenhaus gelange, dann sei das wie ein kleiner Erdrutsch.

Geschäftsführer wirbt um Verständnis

Die Angehörigen will er beruhigen: "Wir haben nur Fiebersymptome." Keiner der Infizierten benötige Beatmung. Der Virus-Stamm, der im Klinikum auftritt, ist offenbar nicht aggressiv. "Es ist für uns handelbar, überschaubar."

Und Eichhorst wirbt um Verständnis. Jede Minute, die das Pflegepersonal damit verbringe, den Angehörigen Telefonate zu ermöglichen, fehle in der Pflege. "Die Mitarbeiter tun alles, was sie können." Es gelte, einen Mittelweg zu finden bei der Kommunikation. Der Klinik-Chef appelliert: "Haben sie Vertrauen in unsere Fachleute."

Ursprünglich hätte Hermann Maier am 22. Dezember entlassen werden sollen. Dazu kommt es trotz negativer Testergebnisse und Nachfragen der Familie nicht wegen der Quarantänesituation. Nun wird es nichts, weil der 76-Jährige infiziert ist. Immerhin zeigt er bisher offenbar keine Symptome, heiße es. Trotzdem bewegt die Familie seither vor allem eine Frage: Die, ob sie ihren Mann und Vater überhaupt noch einmal sehen werden.