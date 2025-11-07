Zentralklinikum Lörrach: S-Bahn-Halt kommt wohl erst 2035

Der Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) lehnt einen provisorischen S-Bahn-Halt am neuen Zentralklinikum als nicht praktikabel ab.
Die Freien Wähler wollen beim neuen Zentralklinikum einen provisorischen S-Bahn-Halt einrichten, um das Krankenhaus ab Eröffnung im Jahr 2026 gut an den Öffentlichen Nahverkehr anzubinden. Außerdem müsste die Stadt dann keinen teuren Shuttlebus einrichten, argumentieren sie. Bisher ist ein S-Bahn-Halt am Klinikum erst im Jahr 2035 vorgesehen, wenn die Strecke zwischen Riehen und Schopfheim zweigleisig ausgebaut ist.