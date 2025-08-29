Zentralklinikum in Lörrach: Bauarbeiter sollen bald Lohn erhalten

Mutmaßlicher Lohnbetrug auf der Baustelle des Zentralklinikums in Lörrach: Anwalt erwirkt Einigung. Lohn soll bald gezahlt werden.

Beim Bau des Zentralklinikums in Lörrach sollen Arbeiter laut eines Beitrags von „Report Mainz“ um ihren Lohn gebracht worden sein. Ein Subunternehmer soll nach einer gewissen Zeit die Lohnzahlungen eingestellt haben und später sogar abgetaucht sein, wie DGB-Gewerkschafterin Suzana Maurer im Gespräch mit unserer Zeitung berichtete (wir berichteten mehrfach). Sie hatte sich im Sommer 2023 des Falls des rumänischen Bauarbeiters Florin Gheorghe und seiner drei Kollegen angenommen. Seither habe man versucht, an die ausstehenden Löhne zu kommen – und zwar über den Generalunternehmer. Mittlerweile deutet sich ein positiver Ausgang an. Die Arbeiter haben sich nämlich von dem Anwalt Manuel Schwarz aus Filderstadt vertreten lassen. „Es sieht gut aus, dass Zahlungen zeitnah geleistet werden“, erklärte der Arbeitsrechtler jetzt auf Anfrage unserer Redaktion. Man habe sich an den Generalunternehmer gewandt. Mehr könne er zu diesem Zeitpunkt nicht sagen.

Schwieriger Rechtsweg Unsere Empfehlung für Sie Zentralklinikum in Lörrach Wie Betrug beim Lohn verhindert werden soll Mutmaßlicher Lohnbetrug: Behörden reagieren auf Anzeige. Dem Landratsamt fehlen die Ressourcen für umfassende Kontrollen. Zunächst sah der Rechtsweg steinig aus, wie aus dem Gespräch mit der Gewerkschafterin deutlich wurde: Die Zollbehörde könne nicht einmal mitteilen, ob die Betroffenen überhaupt angemeldet gearbeitet hätten, so Maurer. Der Datenschutz erschwere vieles. Angeschrieben habe sie auch die Rentenversicherung – nur einer der vier Kollegen soll demnach angemeldet gewesen sein, wie sie unmittelbar nach der Ausstrahlung der Sendung von Report Mainz sagte. Und auch von Seiten der Kliniken GmbH, die auf den Vertrag mit dem Generalunternehmer verweist, sei keine Unterstützung erfolgt. „Jede beteiligte Firma sieht die Schuld bei der anderen“, erklärte sie rückblickend.

Klinikleitung bedauert Vorfall

„Wir bedauern zutiefst, dass wir die für den rumänischen Mitarbeiter sehr unangenehme Situation nicht verhindern konnten. Unser Mitgefühl gilt der betroffenen Familie, und wir unterstützen jede Möglichkeit, die Situation aufzuklären“, ließ sich Kliniken-Geschäftsführer Udo Lavendel in einer Stellungnahme zitieren.

Bereits im Juni 2023 seien die Zollbehörde Lörrach und die Kliniken des Landkreises Lörrach Hinweisen nachgegangen, wonach es bei einer Subfirma eines Auftragnehmers zu möglichen Lohn- und Abgabenkürzungen gekommen sein könnte.

Das Hauptzollamt Lörrach habe daraufhin zwei umfassende Prüfungen auf der Baustelle durchgeführt. Zu diesem Zeitpunkt hätten der Klinikleitung keine Hinweise auf Unregelmäßigkeiten vorgelegen. Auch die Einsicht in die Baustellentagebücher und die Zutrittskontrolle der Firma Züblin hätten keine Hinweise auf nicht angemeldete Mitarbeiter gegeben.