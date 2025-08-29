Zentralklinikum in Lörrach: Bauarbeiter sollen bald Lohn erhalten

Mutmaßlicher Lohnbetrug auf der Baustelle des Zentralklinikums in Lörrach: Anwalt erwirkt Einigung. Lohn soll bald gezahlt werden.
Beim Bau des Zentralklinikums in Lörrach sollen Arbeiter laut eines Beitrags von „Report Mainz“ um ihren Lohn gebracht worden sein. Ein Subunternehmer soll nach einer gewissen Zeit die Lohnzahlungen eingestellt haben und später sogar abgetaucht sein, wie DGB-Gewerkschafterin Suzana Maurer im Gespräch mit unserer Zeitung berichtete (wir berichteten mehrfach). Sie hatte sich im Sommer 2023 des Falls des rumänischen Bauarbeiters Florin Gheorghe und seiner drei Kollegen angenommen. Seither habe man versucht, an die ausstehenden Löhne zu kommen – und zwar über den Generalunternehmer. Mittlerweile deutet sich ein positiver Ausgang an. Die Arbeiter haben sich nämlich von dem Anwalt Manuel Schwarz aus Filderstadt vertreten lassen. „Es sieht gut aus, dass Zahlungen zeitnah geleistet werden“, erklärte der Arbeitsrechtler jetzt auf Anfrage unserer Redaktion. Man habe sich an den Generalunternehmer gewandt. Mehr könne er zu diesem Zeitpunkt nicht sagen.