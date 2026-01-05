Zentralklinikum in Lörrach: Wie sich die Kreiskliniken auf den Umzug vorbereiten

Mit den ersten Patienten rechnet der Geschäftsführer der Lörracher Kreiskliniken, Udo Lavendel, im ersten Quartal 2027.
Von einem wesentlichen „Jahr der Weichenstellung“ sprach Udo Lavendel, Geschäftsführer der Kreiskliniken im Landkreis Lörrach, beim Rückblick auf das Jahr 2025 anlässlich des Jahrespressegesprächs des Landkreises im Landratsamt. „Wir haben die richtige Richtung eingeschlagen“, zeigte er sich überzeugt, auch wenn das halbvolle Glas seiner Ansicht nach noch etwas „halbvoller“ wahrgenommen werden könnte. Immerhin habe man es hier mit dem Reform-Krankenhaus in Deutschland schlechthin zu tun.