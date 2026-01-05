Zentralklinikum in Lörrach: Wie sich die Kreiskliniken auf den Umzug vorbereiten

Von einem wesentlichen „Jahr der Weichenstellung“ sprach Udo Lavendel, Geschäftsführer der Kreiskliniken im Landkreis Lörrach, beim Rückblick auf das Jahr 2025 anlässlich des Jahrespressegesprächs des Landkreises im Landratsamt. „Wir haben die richtige Richtung eingeschlagen“, zeigte er sich überzeugt, auch wenn das halbvolle Glas seiner Ansicht nach noch etwas „halbvoller“ wahrgenommen werden könnte. Immerhin habe man es hier mit dem Reform-Krankenhaus in Deutschland schlechthin zu tun.

Für den Neubeginn, so Lavendel, stehe auch das neue Logo des Dreiland-Klinikums Lörrach. In stilisierter Form lässt sich in diesem Symbol das neue Kreisklinikum erkennen. Die finale Bauphase habe begonnen. Mit den ersten Patienten rechnet der Geschäftsführer im ersten Quartal 2027. Eine komplette Neustrukturierung wie diese komme nur alle 40 Jahre einmal vor, betonte er. Die Zentralisierung sei eine strategische Chance, aus der Krisensituation gestärkt hervorzugehen.

Aber auch vor dem großen Umzug sind die Maßnahmen für eine Umstrukturierung bereits in vollem Gang. So wurde im ausgehenden Jahr 2025 eine neue Medizinstrategie mit einer sektorenübergreifenden Gesundheitsversorgung entwickelt. Es konnten drei neue Chefärzte gewonnen werden, die Stroke-Unit wurde rezertifiziert und das ehemalige Krankenhaus am Standort Rheinfelden verkauft.

Schwerpunkt in der Altersmedizin

Einen Schwerpunkt sieht Lavendel in der Altersmedizin, im Umgang mit hochbetagten Menschen. Darüber hinaus wurde ein Patientenbeirat gegründet.

Der Anteil der festangestellten Mitarbeiter am Personal ist seit 2023 deutlich gestiegen und soll noch weiter steigen. Für das kommende Jahr rechnet Lavendel mit nur noch 13 teuren Honorarkräften. Vor zwei Jahren waren noch zehn Prozent der Belegschaft nicht festangestellt. Ein neues flexibles Arbeitszeitmodell soll die Festanstellung attraktiv halten. Dass sich das Personal aus 36 Nationalitäten zusammensetzt, erfordert ein gutes Integrationsprogramm.

Fertigstellung bis Jahresende

Im neuen Jahr sollen die Restrukturierung beendet, die Geschäftsführung verstärkt und die Medizinstrategie mit so genannten Medizinischen Zentren umgesetzt werden. Baulich soll das Dreiland-Klinikum zum Jahresende 2026 fertiggestellt sein. Am 21. und 22. Juni ist die Bevölkerung noch einmal zu einem Tag der offenen Baustelle mit Gesundheitsforum eingeladen. Der Neubau stehe nun im Mittelpunkt der Vorbereitungen, sagte Lavendel: „Die Kreiskliniken erfinden sich neu.“