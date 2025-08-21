Zentralklinikum in Lörrach: Wie Betrug beim Lohn verhindert werden soll

Mutmaßlicher Lohnbetrug: Behörden reagieren auf Anzeige. Dem Landratsamt fehlen die Ressourcen für umfassende Kontrollen.
Beim Bau des neuen Zentralklinikums in Lörrach sollen Arbeiter um ihren Lohn geprellt worden sein (wir berichteten). Mit Verweis auf das Tariftreuegesetz und die Aufgabe der Kommunen, dieses einzuhalten und für faire Arbeitsbedingungen zu sorgen, hat der Freiburger DGB-Gewerkschafter Jürgen Höfflin im Gespräch mit unserer Redaktion deutliche Kritik geübt. „Die Schwierigkeit ist stets: Es wird nicht kontrolliert, die Kommunen schieben die Arbeit auf den Zoll ab, der nicht in der Tiefe kontrolliert.“