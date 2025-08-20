Zentralklinikum in Lörrach: Arbeiter auf Klinikbaustelle sollen um Lohn geprellt worden sein

Beim Bau des Zentralklinikums in Lörrach sollen Arbeiter laut eines Beitrags von „Report Mainz“ um ihren Lohn gebracht worden sein. Die Klinikleitung bezieht Stellung.

Vor den Toren Lörrachs entsteht das neue Zentralklinikum samt Gesundheitscampus, das Ende nächsten Jahres seinen Betrieb aufnehmen soll. Zahlreiche Arbeitskräfte aus nah und fern sind an der Realisierung des rund 430 Millionen Euro teuren Krankenhauses beteiligt, das von Politik und Experten stets als Leuchtturmprojekt für ganz Baden-Württemberg betitelt wird.

Subunternehmer stellt angeblich Zahlungen ein

Von der Strahlkraft fühlte sich auch Florin Gheorghe angezogen. Der Rumäne verließ seine Heimat, um im Lörracher Entenbad zu arbeiten und seine Familie in der Heimat zu versorgen. Indes: Er und viele seiner Kollegen sollen auf der Großbaustelle um ihren Lohn geprellt worden sein, wie das Investigativmagazin „Report Mainz“ jetzt berichtete. Der Subunternehmer, bei dem Gheorghe und seine Kollegen angestellt waren, soll nach einer gewissen Zeit die Lohnzahlungen eingestellt haben, wie DGB-Gewerkschafterin Suzana Maurer im Gespräch mit unserer Zeitung bestätigt. Sie hatte sich im Sommer 2023 des Falls angenommen.

Rumänischer Arbeiter stellt Anzeige

Kontaktiert habe sie der Opferschutzbeauftragte des Hauptzollamts Lörrach, nachdem Gheorghe bei der Polizei seine Lage geschildert hatte. Neben ihm hätten noch drei weitere Kollegen Anzeige wegen ausstehenden Lohns und fehlenden Arbeitsvertrags gestellt. Die vier im Trockenbau beschäftigten Arbeiter seien aber nur die Spitze des Eisbergs gewesen, wie im Gespräch mit Maurer deutlich wird. Weitere Landsleute seien betroffen gewesen.

Allerdings hätten sie den Gang zur Polizei gescheut – „vielleicht wegen möglicher Schwarzarbeit, weil ihnen der Mut fehlte oder sie nicht zum ersten Mal geprellt wurden und der Rechtsweg für sie aussichtslos erschien“, mutmaßt die Gewerkschafterin. Letztlich seien Gheorghe und seine Kollegen auf der Straße gelandet, weil der in Titisee-Neustadt angesiedelte Arbeitgeber auch für die Unterkunft nicht mehr aufgekommen sei. Und: Drei Arbeiter, die nicht beim Zoll vorstellig wurden, seien vor ihrer Heimreise nach Rumänien noch ausbezahlt worden, ergänzt die Gewerkschafterin, die alle Hebel in Bewegung gesetzt hat, um an den mutmaßlich noch ausstehenden Lohn zu kommen – bislang erfolglos.

Generalunternehmer in der Pflicht?

Die restlichen Männer sollen ihre Forderungen beim Generalunternehmer stellen – denn dieser hätte vereinbarte Zahlungen nicht geleistet, zitiert Maurer den Arbeitgeber, der mittlerweile nicht mehr erreichbar sei. Der Generalunternehmer wiederum pocht laut Maurer darauf, den Subunternehmer sogar überbezahlt zu haben. Dennoch: „Mit den vier Bauarbeitern habe ich dann ausgemacht, im Rahmen der Generalunternehmerhaftung eine Geltendmachung gegen das Generalunternehmen zu erwirken – und zwar für den Nettomindestlohn“, so Maurer. Im Fall von Gheorghe seien das weniger als 2000 Euro für einen Monat, in dem er auf der Klinikbaustelle tätig gewesen sein soll. Weitere Kollegen hätten ihr zufolge sogar zwei beziehungsweise zweieinhalb Monate keinen Lohn erhalten.

Rechtsweg – kaum Aussicht auf Erfolg

Der Rechtsweg scheint steinig zu sein, die Zollbehörde könne nicht einmal mitteilen, ob die Betroffenen überhaupt angemeldet gearbeitet hätten, so Maurer. Der Datenschutz erschwere vieles. Angeschrieben habe sie auch die Rentenversicherung – nur einer der vier Kollegen soll demnach angemeldet gewesen sein. „Aber nicht zu diesem Zeitpunkt und auch nicht in Baden-Württemberg.“ Und auch von Seiten der Kliniken GmbH, die auf den Vertrag mit dem Generalunternehmer verweist, sei keine Unterstützung erfolgt, ärgert sich Maurer. „Jede beteiligte Firma sieht die Schuld bei der anderen.“

Nicht nur Zentralklinikum betroffen

Das ganze Thema trifft nicht nur das Zentralklinikum, weiß Jürgen Höfflin, Abteilungsleiter Handwerkspolitik DGB. Er weiß auch von anderen Projekten in Baden-Württemberg, bei denen es zu Unregelmäßigkeiten gekommen sein soll. „Die Schwierigkeit ist immer: Es wird nicht kontrolliert, die Kommunen schieben die Arbeit auf den Zoll ab, der nicht in der Tiefe kontrolliert.“ Dieser überprüfe die Einhaltung des Mindestlohns und die Arbeitserlaubnis, aber nicht, ob der Tarifvertrag angewendet werde, sofern er allgemeinverbindlich ist, so Höfflin. Zwar ahnde der Zoll Verstöße und erlasse auch Strafbefehle gegen Unternehmen, letztlich müsse der geprellte Arbeiter selbst schauen, wie er zu seinem Geld kommt. Dabei hätte der Landkreis Lörrach die Möglichkeit, genauer hinzuschauen, verweist er auf das Tariftreuegesetz.

Das gilt für Aufträge, die von der öffentlichen Hand vergeben werden. Die Kommunen müssen gemäß den jeweiligen Tarifverträgen für faire Arbeitsbedingungen sorgen. Kommunen haben auch nach einer Auftragsvergabe die Möglichkeit, Firmen zu kontrollieren, etwa Gehaltsabrechnungen – sogar bei Subunternehmen. Kurzum: „Die öffentliche Hand in Baden-Württemberg kommt ihre Verantwortung nicht nach, der ausbeuterischen Masche den Riegel vorzuschieben“, sagt der Gewerkschafter. Die Kommunen weigerten sich einfach, das Gesetz anzuwenden.

Kliniken-Geschäftsführer bedauert Situation

Und was sagt die Lörracher Kliniken GmbH? „Wir bedauern zutiefst, dass wir die für den rumänischen Mitarbeiter sehr unangenehme Situation nicht verhindern konnten. Unser Mitgefühl gilt der betroffenen Familie, und wir unterstützen jede Möglichkeit, die Situation aufzuklären“, lässt sich Kliniken-Geschäftsführer Udo Lavendel in einer Stellungnahme zitieren.

Bereits im Juni 2023 seien die Zollbehörde Lörrach und die Kliniken des Landkreises Lörrach Hinweisen nachgegangen, wonach es bei einer Subfirma eines Auftragnehmers zu möglichen Lohn- und Abgabenkürzungen gekommen sein könnte.

Das Hauptzollamt Lörrach habe daraufhin zwei umfassende Prüfungen auf der Baustelle durchgeführt. Zu diesem Zeitpunkt hätten der Klinikleitung keine Hinweise auf Unregelmäßigkeiten vorgelegen. Auch die Einsicht in die Baustellentagebücher und die Zutrittskontrolle der Firma Züblin hätten keine Hinweise auf nicht angemeldete Mitarbeiter gegeben. „Selbstverständlich ist uns als Bauherr sehr daran gelegen, Verstöße gegen fiskale Vorgaben zu ahnden. Diese werden jedoch von den zuständigen Zollbehörden bearbeitet und direkt an die für die Strafverfolgung zuständigen Stellen weitergeleitet, ohne dass der Auftraggeber gesondert informiert wird. Erst durch Presseanfragen haben wir von dem im Beitrag beschriebenen Fall überhaupt erst Kenntnis bekommen.“ Und weiter: „Bei Verdachtsmomenten setzen wir uns deshalb auch in Zukunft mit dem Hauptzollamt Lörrach in Verbindung, mit dem uns eine vertrauensvolle Zusammenarbeit verbindet.“