Zentralklinikum in Lörrach: Arbeiter auf Klinikbaustelle sollen um Lohn geprellt worden sein

Beim Bau des Zentralklinikums in Lörrach sollen Arbeiter laut eines Beitrags von „Report Mainz“ um ihren Lohn gebracht worden sein. Die Klinikleitung bezieht Stellung.
Vor den Toren Lörrachs entsteht das neue Zentralklinikum samt Gesundheitscampus, das Ende nächsten Jahres seinen Betrieb aufnehmen soll. Zahlreiche Arbeitskräfte aus nah und fern sind an der Realisierung des rund 430 Millionen Euro teuren Krankenhauses beteiligt, das von Politik und Experten stets als Leuchtturmprojekt für ganz Baden-Württemberg betitelt wird.