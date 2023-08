Das Land Baden-Württemberg unterstützt die Planungen für das im Zollernalbkreis vorgesehene Zentralklinikum auf dem Areal Firstäcker nahe Dürrwangen mit einem siebenstelligen Eurobetrag.

Die Zusage zur Co-Finanzierung in Höhe von 6 Millionen Euro und damit der Hälfte der voraussichtlichen Gesamtkosten für die Vorplanung erhielt Landrat Günther-Martin Pauli am Donnerstag laut Pressemitteilung vom Landratsamt schriftlich vom Landes-Sozialministerium.

Die Vorplanung dient als Grundlage für einen späteren Baubeschluss

„Für unseren Zollernalbkreis ist diese Förderung – besonders in dieser Höhe – ein ermunterndes und wichtiges Signal. Wir sehen uns damit auf unserem Weg bestärkt und wollen das anspruchsvolle Vorhaben zusammen mit dem Kreistag zum Wohl unserer Bevölkerung weiter voranbringen“, sagte Landrat Pauli.

Den Grundsatzbeschluss zur Durchführung der Vorplanung für das Projekt Zentralklinikum hatte der Kreistag im März 2022 beschlossen. Die Vorplanung, für die Kosten von bis zu 12 Millionen Euro veranschlagt sind, dient als Grundlage für einen späteren Baubeschluss.

Im Februar, April und Juli 2023 haben die Mitglieder des Verwaltungs- und Finanzausschusses des Kreistages Planungsleistungen in Auftrag gegeben, so unter anderem die Objektplanung und die Projektsteuerung sowie Planungen für die technische Ausrüstung der künftigen Klinikgebäude. Die ersten Ergebnisse sollen in den kommenden Monaten erarbeitet sein und dem Kreistag vorgestellt werden.

Bereits im April hatte der Landkreis die Nachricht erhalten, dass der Neubau des Zentralklinikums nach einem entsprechenden Kabinettsbeschluss mit Mitteln aus dem Jahreskrankenhausbauprogramm 2023 rechnen darf.

Manfred Lucha: Krankenhauslandschaft modern aufstellen

Nun steht die Höhe der Fördersumme fest. „Für diese kräftige Unterstützung sind wir dem Land dankbar“, sagtder Landrat. Das Jahreskrankenhausbauprogramm 2023 hat ein Volumen von 248 Millionen Euro; gefördert werden 14 Bauvorhaben und zwei Planungsraten.

Vor dem Beschluss durch das Kabinett hatte sich im März der Landeskrankenhausausschuss für die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen ausgesprochen. Insgesamt gehe es darum, sagte Landes-Gesundheitsminister Manfred Lucha im April, die Krankenhauslandschaft modern und zukunftssicher aufzustellen.