Knapp 3,8 Millionen Euro soll die erste Planungsstufe fürs neue Zentralklinikum im Gewann „Firstäcker“ kosten. Der Verwaltungs- und Finanzausschuss des Kreistags hat am Montagabend bei einer Gegenstimme und vier Enthaltungen mehrheitlich zugestimmt.









Insgesamt geht es darum, die medizinische Versorgung im Zollernalbkreis zukunftsfähig aufzustellen. Und ohne ein Zentralklinikum geht das nicht. Nachdem das Baugrundstück im „Firstäcker“– mit Ausnahme der Fläche der Baumschule Sellner – für 2,6 Millionen Euro erworben werden konnte, steht nun der zweite Schritt bevor: die Vorplanung.

„Was schon ist“

Dezernentin Catharina Pawlowskij verwies auf das, „was schon ist“: die Vorkonzeption mit Boden- und Grundwasseruntersuchung, die Machbarkeitsstudie für einen Hubschrauber-Landeplatz, die Planung für einen Kreisverkehr zur Anbindung des künftigen Zentralklinikums an die Bundesstraße zwischen Balingen und Albstadt.

Nach jetzigem Stand sind für die Objektplanung knapp zwei Millionen Euro vorgesehen, für die Objektsteuerung weitere 1,5 Millionen, und für die Betriebsorganisation knapp 237 000 Euro.

Auf die Frage von CDU-Kreisrat Frank Schroft nach dem aktuellen Sachstand, was das Balinger Krankenhaus angeht, sprich, nach dem Stand der Tilgungen und Abschreibungen sowie möglicher Rückzahlungen, erklärte Pawlowskij, dass der Landkreis mit „Vermögen und Bau“ einen Schritt weiter sei und demnächst verbindliche Aussagen erwarte.

„Zu viele Wenn und Aber“

SPD-Kreisrat Jürgen Fischer erklärte, dass es für seinen Geschmack „zu viele Wenn und Aber“ gebe. Er forderte, mit der Entscheidung über, wie er sagte, den „Investitionen in Höhe von einer Milliarde“ zu warten, bis es verbindliche Aussagen geben werde.

Landrat Günther-Martin Pauli konterte, dass der Kreistag vor einem Jahr die Vergabe der Vorplanung beschlossen habe: „Wir sollten keine Zeit mehr verlieren, sondern uns sputen.“ Von einem „Milliardenprojekt“ sei niemals die Rede gewesen, die Zahl sei „total aus der Luft gegriffen“. Damit liege der Hechinger SPD-Kreisrat „völlig aus der Spur“.

Hubert Schiele (Freie Wähler) gab am Ende noch zu bedenken, dass man vor einem Jahr bei Beschlussfassung noch nicht gewusst habe, dass eine Krankenhaus-Reform auf den Weg gebracht werde: „Das Land wird sich an die Reform halten müssen, und wir sollten und nicht unnötig drängen lassen“, sagte Schiele.

Ausschuss stimmt mehrheitlich zu

Am Ende stimmte der Verwaltungs- und Finanzausschuss mehrheitlich für die Vergabe – nach jetzigem Stand wird die Objektplanung an das Büro Nickl Architekten Deutschland aus München vergeben, die Projektsteuerung an das Büro HWP Planungsgesellschaft aus Stuttgart, und die Betriebsorganisationsplanung an das Büro Teamplan aus Tübingen.