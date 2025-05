Zentralklinikum bei Frommern: „Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen“

1 Das geplante Zentralklinikum soll mittels Ampelanlagen an den Knotenpunkt B 463/L 446 angebunden werden Foto: Dennis Breisinger Das Zentralklinikum soll mittels Ampelanlagen an den Knotenpunkt B 463/L 446 angebunden werden – der Frommerner Ortschaftsrat kündigt Gegenwehr an.







Unlängst hat das Amt für Straßen- und Radwegebau des Landkreises Zollernalbkreis in einem Schreiben bekräftigt, dass immer noch geplant sei, das Zentralklinikum durch einen Kreisverkehr an die L 446/B 463 anzubinden. Es gab allerdings auch bekannt, dass der Verkehr beim Knotenpunkt L 446/B 463 weiterhin mittels einer Vollsignalisierung gesteuert werde – Ampeln regeln den Verkehr in alle Richtungen – und nicht, wie zuvor kommuniziert, durch eine tiefergelegte Einmündung und Auffahrrampe, auch als „holländische Rampe“ bekannt.