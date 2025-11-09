„Zentrales Vormerksystem“: Kita-Anmeldung soll in Meißenheim einfacher werden

In Meißenheim gibt es in drei Kindergärten mit 223 Plätze, die vergeben werden müssen. Die Vorgehensweise zur Anmeldung soll vereinfacht werden.
Bisher haben die Eltern in der Gemeinde Meißenheim ihre Kinder mit einer schriftlichen Anmeldung für einen Betreuungsplatz direkt in der gewünschten Einrichtung vormerken lassen. „Diese Vorgehensweise ist sowohl für die Eltern als auch für die Einrichtungen sehr aufwendig und zeitintensiv“, heißt es in der Vorlage der Verwaltung für die Gemeinderatssitzung am Montag. Der Gemeinderat wird darüber beraten und beschließen, ob es künftig eine „Zentrale Vormerkung“ geben soll.