Mit deutlicher Mehrheit stellte sich der Gemeinderat hinter die große Lösung für ein neues Zentralbad. Es bleibt die Sorge um die Finanzierung des 55-Millionen-Projektes.
In Sachen neues gemeinsames Bad für Villingen-Schwenningen ist für die hiesigen Wassersport treibenden Vereine klar: „Wir stehen ganz klar hinter der großen Variante“, unterstrich Michael Müller, Vorsitzender des Schwimmclubs Villingen, im Gespräch mit der Redaktion im Namen aller Vereine. Diese können mit den aktuell getroffenen Entscheidungen zufrieden sein.