Mit deutlicher Mehrheit stellte sich der Gemeinderat hinter die große Lösung für ein neues Zentralbad. Es bleibt die Sorge um die Finanzierung des 55-Millionen-Projektes.

In Sachen neues gemeinsames Bad für Villingen-Schwenningen ist für die hiesigen Wassersport treibenden Vereine klar: „Wir stehen ganz klar hinter der großen Variante“, unterstrich Michael Müller, Vorsitzender des Schwimmclubs Villingen, im Gespräch mit der Redaktion im Namen aller Vereine. Diese können mit den aktuell getroffenen Entscheidungen zufrieden sein.

Nachdem der Verwaltungsausschuss sich in der vergangenen Woche für den Bau der großen Variante mit geschätzten Kosten von rund 55 Millionen Euro aussprach, bestätigte der Gemeinderat diesen Beschluss in seiner Sitzung am Mittwochabend in der Neuen Tonhalle.

Die Vorteile aus Sicht der Wassersport treibenden Vereine fasst Michael Müller zusammen: „Es ist ein Parallelbetrieb von Vereinssport und öffentlichen Schwimmen möglich. Damit hätten wir endlich genug Kapazitäten, um mehr Kurse für Kinder anzubieten. Im Moment müssen wir Interessenten abweisen“.

Überregionale Bedeutung

Das 50-Meter-Becken sei wichtig für den Bereich Leistungssport. Dadurch bekomme das Zentralbad für Wettkämpfe in diesem Bereiche überregionale Bedeutung – von der profitiere wiederum das Oberzentrum. Aus Sicht der Vereine also eine lohnende Investition in vielerlei Hinsicht.

Passt eine solche millionenschwere Investition zur Haushaltssituation der Stadt Villingen-Schwenningen? Vertreter der im Verwaltungsausschuss vertretenen Fraktionen verwiesen auf das Ergebnis des Bürgerentscheides in dieser Sache. Darin sprach sich eine Mehrheit für den Bau eines Zentralbades im Klosterhof aus. Im Rahmen einer Bürgerbefragung begeisterte sich eine Mehrheit für die große Variante. Zur Finanzierung ist geplant, dass die Stadt VS bis zu 50 Millionen Euro als Investitionskostenzuschuss übernimmt und die Bäder VS – eine Tochter der Stadtwerke VS – weitere fünf Millionen Euro aus eigenen Mitteln beisteuert.

Mit dem Beschluss am Mittwochabend machte der Gemeinderat den Weg frei für die weitere Umsetzung der großen Variante für das Zentralbad. Allerdings spielte hier die finanzielle Situation der Stadt eine Rolle bei den Wortbeiträgen.

Die mittlere Variante

Für die Freien Wähler begründeten Ulrike Heggen und Steffen Ettwein, warum aus ihrer Sicht der Gemeinderat sich noch einmal ausdrücklich zur sogenannten mittleren Variante eines Zentralbades verhalten sollte. Mit geschätzten Kosten von rund 40 Millionen Euro, dafür aber weniger Wasserfläche, wäre das möglicherweise eine der Haushaltslage angemessenere Version. „Die Variante 2 war nie Grundlage des Bürgerentscheides, sondern Ergebnis einer Bürgerbefragung“, sagte Ulrike Heggen. Bei der Entscheidung gehe es schließlich um eine Differenz von mehr als zehn Millionen Euro.

Oberbürgermeister Jürgen Roth ließ über die mittlere Variante im Gemeinderat abstimmen. Das Ergebnis: zwei Ja-Stimmen, 33 Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen. Für die große Variante sprachen sich 33 Räte aus, fünf dagegen.

Der OB hatte eingangs des Tagesordnungspunktes darauf hingewiesen, dass in dem für die Sitzung des Gemeinderates geänderten Beschluss quasi eine Sicherung eingebaut sei. Denn darin wird festgelegt, dass nach den Planungsphasen eins bis drei keine zwingende Folgebeauftragung nötig wird. Nach Planungsphase zwei will der Gemeinderat schauen, wie die Kostenschätzung ausfällt und was man sich abhängig von der konkreten Haushaltslage leisten kann und will.

„Heute steht zur Entscheidung an: Gehen wir den Weg weiter oder stoppen wir“, fasste Gregor Gülpen, Geschäftsführer der Stadtwerke VS und der Bäder VS, die Situation zusammen. Die ersten drei Planungsphasen kosteten 1,7 Millionen Euro. Das Ergebnis soll im ersten Quartal des Jahres 2027 feststehen. „Wir bemühen uns um Förderung, da sind maximal acht Millionen Euro möglich.“

Auf Nachfrage, ob man nicht die mittlere Variante mitplanen könnte, winkte Gülpen ab – dafür reichten die Kapazitäten nicht aus. Es werde keinen Parallelbetrieb des neuen mit den bestehenden Bädern geben. Das sei aber kein Problem. Im Moment stünden in den BVS-Bädern elf Bahnen zum Schwimmen zur Verfügung. Neu gebe es in der großen Variante 22 Bahnen, zwei weniger als bisher vorgesehen.