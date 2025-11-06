Zentralafrika: Hungerkrise im Ostkongo verschärft sich

25 Millionen Menschen haben in der Demokratischen Republik Kongo nicht genug zu essen. Vor allem im Osten breitet sich lebensgefährlicher Hunger aus - in einem der fruchtbarsten Länder Afrikas.
Kinshasa - Trotz eines riesigen und fruchtbaren Staatsgebiets nimmt der Hunger in der Demokratischen Republik Kongo zu. Rund 25 Millionen Menschen – ein Fünftel der Bevölkerung – leiden unter einer Hungerkrise. Im Osten des Landes haben mehrere Gebiete erstmals Stufe vier von fünf erreicht – eine Notlage, in der das Überleben bedroht ist, wie die international anerkannte Initiative Integrated Food Security Phase Classification (IPC) berichtet.