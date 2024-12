Zensus 2022: So viele Kinzigtäler leben alleine

1 Im Vergleich zum deutschen Durchschnitt gibt es im Tal noch einige große Familien. Foto: Reinhard

2,02 Personen leben laut dem Zensus 2022 durchschnittlich in einem deutschen Haushalt. Im Kinzigtal spiegelt sich dieser Trend gerade in den größeren Gemeinden wieder. In den kleineren zeigt sich allerdings ein etwas anderes Bild.









Wie die Deutschen leben, hat sich in den vergangenen Jahrzehnten massiv geändert. 1950 machten Einpersonenhaushalte noch knapp ein Fünftel (19 Prozent) aller Haushalte in der Bundesrepublik aus. Laut dem Zensus 2022 hat sich deren Anteil aber mittlerweile mehr als verdoppelt: In 41 Prozent der Haushalte lebt nur jeweils eine Person. In 33,7 Prozent wohnen zwei Personen (1950: 25,3 Prozent). Nur zwölf Prozent leben mit zwei weiteren Menschen zusammen. 1950 waren es noch 23. Die klassische Familie mit zwei Kindern und zwei Erwachsenen machten 2022 nur 9,6 Prozent aus. Ihr Anteil hat sich seit 1950 (16,2 Prozent) fast halbiert. Großfamilien mit fünf Personen oder mehr sind mit 3,8 Prozent fast nicht mehr existent. 1950 waren sie mit 16,1 Prozent noch häufig. Die Situation im Kinzigtal sieht nur zum Teil ähnlich aus.