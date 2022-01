1 Georg Sauter, Leiter der Erhebungsstelle in Rottweil, erklärt, was es mit dem Zensus 2022 auf sich hat. Rein in die Zensusstelle darf man nicht – der Datenschutz hat höchste Priorität. Foto: Cools

2022 steht die Volkszählung an. Im Kreis Rottweil werden Ehrenamtliche unterwegs sein und stichprobenartig Bürger befragen. Was da gefragt wird, warum man kooperieren sollte und wie man selbst bei der Datenerhebung helfen kann, verrät der Leiter der Erhebungsstelle.















Kreis Rottweil - Wer lebt in Deutschland und wie wird gelebt, gearbeitet und gewohnt? Das alles ist Teil des Zensus’ 2022. Am 15. Mai starten die Befragungen. Etwa zehn Prozent der Haushalte im Kreis Rottweil werden dabei vom Statistischen Landesamt per Zufallsverfahren ausgewählt und durch ehrenamtliche Interviewer befragt.