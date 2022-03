2 Das Zementwerk in Dotternhausen steht in der Kritik wegen des Einsatzes von Ersatzrohstoffen und Ersatzbrennstoffen. Foto: Visel

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Der Kampf gegen das Zementwerk Dotternhausen wird an vielen Fronten geführt. Einer Petition gegen den Einsatz von Abfällen aus gelben Säcken hat der Landtag nicht abgeholfen. Die Klage von Siegfried Rall gegen den Einsatz von Altglas geht derweil in die dritte Runde.















Link kopiert

Dotternhausen - Die 10. Kammer des Verwaltungsgerichts Sigmaringen wird sich nun in der dritten Verhandlungsrunde mit der Klage von Siegfried Rall wegen der Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Änderungsgenehmigung durch das Regierungspräsidium Tübingen (RP) zum dauerhaften Einsatz von Glasabfällen im Kalzinator als Ersatzrohstoff in der Zementklinkerproduktion befassen. Die Verhandlung unter Vorsitz von Richterin Fischer findet am Mittwoch, 23. März, ab 9 Uhr in der Stadthalle in Sigmaringen statt. Für Zuhörer stehen wegen der Corona-Auflagen nur 16 Sitzplätze zur Verfügung. Reservierungen werden nicht vorgenommen. Der Einlass der Zuhörer erfolgt in der Reihenfolge ihres Eintreffens vor dem Sitzungssaal.