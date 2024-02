Zeltstadt: Bericht: Ägypten baut Wüstenlager aus Sorge vor Massenflucht

1 Innerhalb des Gazastreifens vertriebene Palästinenser in der Nähe der Grenze zu Ägypten. Foto: Mohammed Talatene/dpa

Israels geplante Militäroffensive in Rafah stößt international auf wachsende Kritik. Ägypten fürchtet einen Ansturm von Palästinensern. Für den Fall plant es angeblich ein Auffanglager in der Wüste.









Dubai/Gaza - Ägypten baut aus Sorge vor einer Massenflucht aus dem Gazastreifen im Fall einer Bodenoffensive Israels in Rafah einem Medienbericht zufolge in der Wüste ein massives Auffanglager umzäunt von hohen Betonmauern. In dem nahe der Grenze zum Gazastreifen in der ägyptischen Wüste Sinai gelegenen Lager könnten mehr als 100.000 Menschen in Zelten untergebracht werden, berichtete die Zeitung "Wall Street Journal" unter Berufung auf ägyptische Beamte und Sicherheitsanalysten.