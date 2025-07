Zeltmusikfestival in Freiburg: Patti Smith bringt das Zelt beim ZMF zum Beben

Patti Smith hat mit politischen Statements, instrumentalen Black Sabbath-Zitaten und eigenen Klassikern aus rund fünf Jahrzehnten Rock-Karriere einen überzeugenden Auftritt beim ZMF hingelegt. Dabei ließen es die zierliche 78-Jährige in Jeans, Krumpel-Jackett und Turnschuhen und ihre Band mit dem auf einem düsteren Smith-Gedicht basierenden Song „Redondo Beach“ vom Debüt-Album „Horses“ und dem hypnotischen Steve Earle Cover-Titel „Transcendental Blues“ zunächst eher ruhig angehen.

„Ghost Dance“ nutzte die Musikerin zum Seitenhieb auf die aktuelle US-Regierung, die sich nicht um die Rechte der Indigenen in den USA schere. Den Song „1959“, für den sie und ihr Co-Autor, Keyboarder und Bassist Tony Shanahan, einst eine Grammy-Nominierung erhielten, widmete sie dem Freiheitskampf der Tibeter und dem Dalai Lama: Für ihn habe sie 1959 als zwölfjährige gebetet, als er vor den chinesischen Besatzern auf der Flucht war. „Und was soll ich sagen? Er hat es geschafft.“

Smith überzeugt mit ihrer kraftvollen Stimme

So richtig in Fahrt kam Smith, als sie mit ihrer noch immer unverkennbaren, alterslos kraftvollen Stimme im Song „Spell“ das Gedicht „Footnote To Howl“ von Allen Ginsberg mit der weltumspannenden Nachricht, dass von der eigenen Nase über den Bettler auf der Straße bis zum kratzigen Jazz-Saxofon alles und jeder in der Welt „Holy“ („heilig“) sei, ins Publikum donnerte.

Geschickt brachte Smith Cover-Songs wie Bob Dylans „Man In The Long Black Coat“ und das vor Wut und Verzweiflung platzende „Bullet With Butterfly Wings“ von den Smashing Pumpkins unter.

Besuch im Freiburger Münster

Doch Smith besteht nicht nur aus Politbotschaften, sie ist auch humorvoll und charmant: Dem Publikum im Zirkuszelt erzählt sie von ihrem Besuch im Freiburger Münster am Nachmittag vor dem Auftritt. Und davon, wie der Hochaltar mit seinen prachtvollen Malereien sie so sehr fasziniert habe, dass sie versucht habe, sich näher ranzuschleichen. Nur um dann festzustellen, dass dort eh schon eine Besuchergruppe ganz legitim die Kunst aus der Nähe betrachtete. In jeder Stadt versuche sie, sich einen Moment zu erschaffen, an den sie sich künftig erinnern wolle. Und das sei an diesem Tag dieser Moment gewesen.

Band zieht musikalisch den Hut vor Ozzy Osbourne

Musikalisch lässt Smith ihren langjährigen Begleiter Tony Shanahan, Schlagzeuger Seb Rochford und ihren Sohn Jackson Smith an der Gitarre die Fäden ziehen. Die drei nutzten den offen gehaltenen Instrumentalteil im Trauer-Song „Beneath The Southern Cross“ für ausgiebige Gitarren-Zitate aus Black Sabbath Songs wie „Iron Man“. Mit diesen hat die Band musikalisch den Hut vor dem unlängst verstorbenen Sänger Ozzy Osbourne gezogen, bevor Smith zum Kern ihres politischen Engagements kam: „Fucking free“ zu sein, („verdammt frei“) also, ist das, worum es geht.

Als sie den Song „Peacable Kingdom“ den leidenden Kindern in Gaza widmet, kontert sie die „Free Gaza“ Rufe aus dem Publikum mit den Worten „free everybody, feel everybody, love everybody“: Freiheit, Mitgefühl und Liebe gelten allen Menschen, nicht nur einer Seite eines Konflikts. „Nutzt eure Stimme“ gibt sie den rund 3000 begeisterten Menschen im Zirkuszelt nach Klassikern wie dem ungeheuer kraftvollen „Pissing In A River“ und dem liebevollen „Because The Night“ mit der Zugabe „People Have The Power“ mit auf den Heimweg. Ein denkwürdiger, großer Konzertabend, der die Welt nicht retten kann, aber daran erinnert, dass aufzugeben auch keine Alternative ist.