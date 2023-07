Zeltlager in Furtwangen

1 Alles gut beim Zeltlager am Stöcklewaldturm in Furtwangen der Bickebergschule Villingen. Foto: Hans-Jürgen Kommert

Das heftige Unwetter am Dienstag suchte auch eine zeltende Schülergruppe am Stöcklewaldturm heim. Dazu gab es sogar eine Polizeimeldung. Warum ist dem zuständigen Lehrer jedoch schleierhaft.









Aufregung um zeltende Jugendliche während des Sturms: In Furtwangen bestand am Dienstagabend kurzzeitig Sorge um eine etwa 70-köpfige Schülergruppe, die mitten im Wald auf dem Platz der Jugenderholung Schwarzwald am Stöcklewaldturm ihr Zeltlager aufgeschlagen hatte und zunächst nicht mehr erreichbar war.