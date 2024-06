Vom 27. Juli bis 10. August findet das diesjährige Zeltlager der KJR statt. Im österreichischen Sonntag im Großen Walsertal sollen wieder die Zelte aufgeschlagen werden und es sind noch Plätze frei.

„Der Standort ist einfach ideal für uns. Direkt an dem Bergbach Lutz gelegen, in herrlicher Natur und mit beeindruckenden Bergpanorama bietet er alles, was wir für unser Abenteuer brauchen,“ so Ludwig Karrais, der gemeinsam mit Nele Bevermann die diesjährige Lagerleitung bildet.

Unter dem Motto „Monopoly – Das große Lagerspiel“ warten zwei ereignisreiche Wochen auf die Teilnehmenden im Alter von 9 bis 15 Jahren. Täglich wechselnde Mottotage und ein Hüttenaufenthalt in den Bergen lassen keine Langeweile aufkommen. Selbstverständlich ist das Zeltlager frei von Handys und Medien.

Besondere Herausforderung

Für viele Kinder und Jugendliche ist das eine absolute Besonderheit und auch große Herausforderung. „Gemeinsam mit Freunden zwei Wochen in einem Zelt zu verbringen, als Gruppe zusammen zu wachsen und jeden Tag etwas Neues zu erleben, das macht unser Zeltlager so besonders“, schwärmt Nele Bevermann. Sie sowie alle der 20 Leiter waren selbst als Kinder dabei und wissen wie besonders eindrücklich diese Zeit ist. Das weiterzugeben ist allen ein großes Anliegen. In der KJR und auf dem Lager sind alle herzlich Willkommen.

Anmeldungen sind möglich unter www.kj-rottweil.de. Fragen an kjrottweil@gmail.com. Zusätzlich findet am Sonntag, 30. Juni, um 16 Uhr ein Infonachmittag in den Jugendräume auf der Rückseite des Himmelreich Kindergartens Marxstraße 17 statt.