„The Sound of Zela“: Die KJG Zimmern reiste mit zwei Bussen ins Musikzeltlager nach Weitprechts. Nicht nur „Country Roads“ am gemütlichen Lagerfeuer, sondern auch Rock und Jazz, Reggae und Pop begleiteten die Jugendlichen bei ihren Spielen.

Der Einladung folgten dieses Jahr rund 70 Kinder und Jugendliche sowie 50 Betreuer der Katholischen Jungen Gemeinde Zimmern (KJG) ins Zeltlager.

Unter dem Motto „Musik“ starteten die KJG-ler mit einem Gottesdienst zum Thema „Vielfalt“ ins Lager. Es ging mit zwei Bussen Richtung Allgäu auf den altbekannten Zeltplatz in Weitprechts bei Bad Wurzach. Die einzelnen Tage standen jeweils unter einer bestimmten Musikrichtung oder einem musikalischen „Event“ und wurden thematisch dazu gestaltet.

Country-Musik

So stand der erste Tag im Zeichen der Country-Musik. Passend dazu wurden verschiedene Kennenlernspiele vorbereitet, so dass sich Leiter, Kinder und Jugendlichen beispielsweise beim selbst kreierten Line-Dance untereinander kennenlernen konnten.

„Bott am Ring“

Am zweiten Tag öffnete das Festival „Bott am Ring“ seine Tore. Die Kinder konnten sich die stark limitierten Eintrittstickets für das Festival sichern. Zahlreiche Auftritte von bekannten Künstler wie Abba, Cro und Roy Bianco und die Abbrunzati Boys begeisterten die Menge und sorgten für eine tolle Stimmung und Festival-Flair.

Der traditionelle Sporttag wurde als Eurovision Sport-Contest durchgeführt. Hier war nicht nur sportliches Geschick, sondern auch musikalisches Wissen von Nutzen.

Unter dem Motto „Hüttengaudi“ wurden die KJG-ler am anderen Morgen auf Wanderung geschickt. Auf der 14 Kilometer langen Strecke galt es, bei mehr als 30 Grad und strahlend blauem Himmel sieben Stationen zu meistern.

Liebe Besucher

Wie jedes Jahr schauten Besucher vorbei. Neben Bürgermeisterin Carmen Merz, die dem Festival „Bott am Ring“ einen Besuch abstattete, kamen Ralf Hengge und Daniela Mager als Vertreter des Kirchengemeinderats für einen Tag zu Besuch und erlebten das vielfältige Programm live mit.

Dschungelbuch am Abend

Nicht nur tagsüber war für tolles Programm gesorgt, das die Leiter seit Monaten vorbereiteten. Abends war zum Beispiel durch den Showabend, in welchem das Dschungelbuch nachgespielt wurde, aber auch durch Lagerfeuer und einer Nachtwanderung für Unterhaltung gesorgt.

Drei Drei-Sterne-Köche

Das Zeltlager wäre aber nur halb so gut ohne das super leckere Essen, welches dieses Jahr durch ein neu aufgestelltes Küchenteam zubereitet wurde. Peter Rebhan, Theo Böhne und Daniel Pfister sorgten durch ihre Kochkünste für volle Bäuche und glückliche Gesichter.

Über die ganze Woche sammelten die einzelnen Jahrgänge bei täglichen Spielen Punkte bei der Wochenaufgabe und machten sich so zum Sieger von der Staffel „The Voice of Zela“.

„Wall of Fame“

Zudem konnte jeder durch Linda Alf, Linus Bantle und Kai Dworak, die die Lagerleitung innehatten, durch besondere Leistungen nominiert werden, sich einen Stern auf der „Wall of Fame“ sichern und sich so einen Namen in der musikalischen Hochburg Weitprechts zu machen.

Zirkus beim Finale

Höhepunkt und gleichzeitig Abschluss des Zeltlagers stellte wie jedes Jahr der Lagerzirkus dar, bei dem die sieben Jahrgänge jeweils einen Auftritt vorbereiten. Über Fernsehshows und kreative Tänze bis hin zu einer Parodie von „Mamma Mia“ durch den ältesten Jahrgang war alles geboten.

Am anderen Nachmittag kamen alle KjG-ler braun gebrannt und geprägt von einer Woche Abenteuer, Spaß und mindestens einem neuen Ohrwurm wohlbehalten in Zimmern an.