Beim Zeltlager des TC Herrenzimmern verwandelten zwölf Kinder und ihre Betreuer, Simon Niebel, Andy Noder, Sandrine Schumpp und Marion Erben, die Tennisanlage in einen Campingplatz.

Nachdem alle Zelte aufgebaut und jeder seinen Schlafplatz bezogen hatte, schwangen die ersten Tenniscracks ihren Schläger. Nach dem Einspielen starteten die Kinder mit der Zeltmeisterschaft.

Die Bambini absolvierten eine kleine Olympiade, die älteren Spieler teilten sich in zwei Gruppen auf und trugen ihre Einzel jeder gegen jeden aus. Alle waren hoch motiviert, es gab spannende Spiele zu bestaunen.

Lesen Sie auch

Nachdem die erste Meisterschaftsrunde absolviert war, wurde der Grill angezündet, die Teilnehmer grillten Würste. Auch nach dem Essen holten die Kids ihre Schläger und spielten Rundlauf, bis es dunkel wurde.

Mit Fackeln durch die Nacht

Anschließend machten sich die Tenniscracks auf zur Nachtwanderung. Mit Fackeln bestückt, wanderten sie mutig durch die dunkle Nacht. Wieder zurück auf der Anlage, röstete die Gruppe über dem Lagerfeuer jeder sein Stockbrot.

Danach folgte das Nachtkino. Mit ausreichend Knabbereien bestückt, schauten die Kids unter freiem Nachthimmel einen lustigen Film an. Spät am Abend krochen alle müde in ihre Schlafsäcke.

Nach einem leckeren Frühstück am nächsten Morgen wurden die Schläger in die Hand genommen und die Zeltmeisterschaft fortgesetzt.

Drei Sieger, Medaille für alle

Sieger bei den Bambini: Malia Müller, bei den Jungs: Mica Müller und bei den Mädchen: Luisa Wirth. Jeder Teilnehmer erhielt zum Schluss eine Medaille.

Nach einem leckeren Mittagessen bei Silvano hieß es dann schließlich aufräumen und die Zelte abbauen. Ein tolles Zeltlager ging zu Ende. Doch alle Teilnehmer waren sich einig, das nächste Mal wieder dabei zu sein.