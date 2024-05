Zelten in Dornhan

1 Mit dem großen Kreativ-Camp verabschiedet sich Renate Nischak aus Dornhan. Im Herbst zieht sie aus dem „Waldhaus“ aus. Foto: Nischak

Renate Nischak ist vielen von ihrer leitenden Funktion im früheren Haus Aichhorn bekannt. Mit dem Kreativ Camp vom 30. Mai bis zum 2. Juni gibt es noch einmal ein Großereignis, zu dem sich Interessierte anmelden können. Denn im Herbst verlässt sie Dornhan.









Vom 30. Mai bis 2. Juni wird auf der Wiese am Gänsensbühl jede Menge los sein. In zahlreichen Zelten werden Workshops angeboten, bei denen sich Interessierte vielseitig ausprobieren können. „Im Kreativ Camp gibt es einen Trommelkurs, ich biete plastisches Gestalten mit Ton an, man kann aber auch Yoga machen“, erklärt Renate Nischak.