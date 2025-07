5 Schüler der Klassenstufen 6 und 7 der Zeller-Gemeinschaftsschule in Nagold präsentierten ihr Theaterstück um „love and drugs and crime“. Foto: Ulrich Schubert 5 Bilder - Fotostrecke öffnen Im Herbst haben die Proben begonnen, jetzt ernteten 17 Schüler der Zellerschule mit zwei Aufführungen ihres Stücks „love and drugs and crime“ die Früchte ihrer Arbeit.







Link kopiert



17 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 6 und 7 der Zellerschule, der Gemeinschaftsschule in Nagold, ein Theaterstück auf die Bühne. Gefährliche Entscheidungen im Spannungsfeld von „love and drugs and crime“ wurden unterhaltsam präsentiert.