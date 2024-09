Zellerschule Nagold: Neue Kolleginnen bringen neuen Schwung

Es tut sich viel an Nagolds Zellerschule – und das hat nicht nur mit der millionenschweren Sanierung zu tun. Die Gemeinschaftsschule in Nagold ist auch mit einigen Personalveränderungen in das neue Schuljahr 2024/25 gestartet.

Schulleiter Ulrich Schubert musste sich zum neuen Schuljahr von etlichen Lehrkräften verabschieden: Als Krankheitsvertretungen konnten im vergangenen Schuljahr Halim Yilmaz und Adina Muresan erste Erfahrungen in ganz unterschiedlichen Klassenstufen sammeln. Sie werden jetzt in die entscheidende Phase des Lehramtsstudiums kommen und ihre ganze Energie ins Studium investieren.

Sandra Mohr deckte mit ihren studierten Fächern Mathematik, Technik und Informatik einen besonderen Engpass ab. Sie war seit 2020 an der Zellerschule und vor allem in den Klassenstufen 5 und 6 als Klassenlehrerin eingesetzt.

Auf Prüfungen vorbereitet

Überwiegend in den Klassenstufen 7 und 8 unterrichtete Florian Motzer seit 2019 in Nagold. Mit seinen studierten Fächern Englisch und Geschichte bereitete er auch Schüler für die Abschlussprüfungen vor.

Als studierte Grund- und Hauptschullehrerin war Claudia Schwarzkopf seit 2014 eine geschätzte „Allrounderin“. Ihre Fächer Französisch, Biologie und Mathematik unterrichtete sie in den oberen Klassen bis zur Abschlussprüfung. Fehlte eine Klassenlehrerin in der Grundschule, so war sie auch bereit, diese Aufgabe zu übernehmen. Darüber hinaus übernahm sie zahlreiche organisatorische Aufgaben unter anderem im Ganztagesbereich.

Brigitte Brunner verabschiedet

Die genannten Lehrkräfte verlassen die Zellerschule aus privaten Gründen, um näher bei ihrem jeweiligen sozialen Umfeld unterrichten zu können.

Außerdem wurde unter langanhaltendem Applaus des gesamten Kollegiums in der Schuljahresabschlussfeier Brigitte Brunner verabschiedet, die seit 1989 an der Zellerschule tätig war. Sie war an der Umsetzung zahlreicher Bildungsreformen der vergangenen 35 Jahre maßgeblich beteiligt. Ein besonderes Anliegen war ihr stets, die Rahmenbedingungen der täglichen Arbeit zu verbessern. Damit verbunden war ein vielfältiges Engagement: Zahlreiche Sitzungen im Bauteam, intensive Mitarbeit an verschiedenen Schulentwicklungsprojekten und das umsichtige Gestalten des täglichen Vertretungsplans zählten dazu. Mit Ablauf des Schuljahrs 2023/24 hat sie nun den wohlverdienten Ruhestand angetreten.

Neue Lehrkräfte

Neuen Schwung bringen neue Kolleginnen an die Zellerschule. Mit Celina Möller startet eine weitere Grundschullehrerin mit den studierten Fächern Deutsch und Englisch. Das Fach Alltagskultur, Ernährung und Soziales und das Fach Musik wird im neuen Schuljahr durch die Fachlehrerin Jeannette Theurer unterrichtet. Die Grundschüler werden unterrichtet von Vanessa Krämer in ihren Fächern Deutsch und Sachunterricht.

FSJ-Stelle besetzt

Auch im neuen Schuljahr konnte die Stelle für ein freiwilliges Soziales Jahr wiederbesetzt werden. Enya Reng wird Erfahrungen sammeln in den unterschiedlichsten Bereichen des Schulalltags an der Zellerschule und die Nachfolge von Noelle Kaiser antreten.