1 „Es ist unfassbar“, schrieb AfD-Stadtrat Günther Schöttle zu diesem im Februar aufgenommenen Foto eines Rauchmelders in der Schule. Foto: Schöttle

Nach einem Besuch in der Zellerschule schlägt AfD-Stadtrat Günther Schöttle Alarm. Unter anderem prangert er „schwerwiegende sicherheitstechnische Mängel“ an. Die Stadt sagt, sie habe das im Blick.









Am Donnerstagmittag ging eine Pressemitteilung des AfD-Kreisverbands heraus, die es in sich hatte. „Schwerwiegende sicherheitstechnische und unhaltbare hygienische Mängel an der Zellerschule“, wirft Günther Schöttle darin der Stadtverwaltung vor. Reagiert wurde nach Aussage Schöttles auf seine Vorwürfe mit einem „Hausverbot“.