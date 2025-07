1 Im Kubus kann die Künstlerin am Stadtjubiläum nicht ausstellen. Aber auch an anderen Orten nicht (Archivfoto). Foto: Peter Schwendele Die Zeller Künstlerin Ulrike Jörg wollte sich am Stadtjubiläum beteiligen. Das sei ihr nicht ermöglicht worden. Was die Stadt zu den Vorwürfen sagt.







Alte Fotografien der Stadt Zell sollten mit Herrn und Frau Schwan – auch in Tracht – versehen werden. So die Idee der Zeller Künstlerin Ulrike Jörg, die sie gerne zum Festwochenende zum Stadtjubiläum umgesetzt und dort in einer Ausstellung präsentiert hätte. Zunächst sei sie tatsächlich von der Stadt gebeten worden, sich am Jubiläum zu beteiligen.