Zeller Recyclinghof: Der Radius für die Standortsuche wird erweitert

Wohin der Zeller Recyclinghof zieht, bleibt unklar. Zunächst war die Fläche der Firma Benninger im Visier. Das Landratsamt bringt nun ein Gewerbegebiet in Hausen ins Spiel.
Der Recyclinghof Zell muss umziehen – das war bereits im Juli bekannt geworden. Der Vertrag mit dem aktuellen Verpächter Ralf Kiefer, gleichzeitig Betreiber des Hofes, läuft zum 31. Dezember aus, erläuterte damals Silke Bienroth, Betriebsleitung Eigenbetrieb Abfallwirtschaft im Landkreis Lörrach. Die Verhandlungen über eine Verlängerung des Vertrags hätten sich schwierig gestaltet.