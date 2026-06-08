Zeller Keramik: Kulttassen feiern Comeback

Nach der Insolvenz der Zeller Keramik soll das bekannten Hahn-und-Henne-Geschirr künftig wieder produziert werden. Die Stadt Zell hat dafür einen Lizenzpartner gefunden.

Hoffnung für Hahn und Henne: Wie der Zeller Bürgermeister Günter Pfundstein im Amtsblatt bekannt gibt, hat der Gemeinderat bei einer nicht-öffentlichen Sitzung den Abschluss eines Lizenzvertrags mit der Allgäuer Keramik in Sonthofen beschlossen. Das bedeutet: Die beliebten Tassen mit dem Hahn-und-Henne-Motiv werden wieder produziert.

Fast drei Jahre lang hatte es danach ausgesehen, als wäre das weltbekannte Geschirr aus dem Kinzigtal Geschichte. Ende September 2023 war bekannt geworden, dass die Zeller Keramik, die Tassen, Teller und Schüsseln mit dem schwarzen Hahn und Huhn produzierte, insolvent ist und zwei Monate später ihren Betrieb einstellen würde. Das Amtsgericht Offenburg hatte das Insolvenzverfahren eröffnet, die Produktionsmitarbeiter wurden freigestellt. Das Unternehmen hatte vor allem beim Finanzamt und bei seinen Vermietern Schulden, zudem war es mit Lohnzahlungen im Rückstand. Bei den Lieferanten hatte es allerdings keine Außenstände gegeben. Als Gründe für die Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens waren damals hohe Energiekosten, Kaufzurückhaltung und geschäftliche Fehler angegeben worden.

Auch nach dem Insolvenzverfahren sah niemand Chancen für die Wiederaufnahme der Produktion vor Ort. Zu schlecht seien die Bedingungen und wirtschaftlich unmöglich, erklärte der Insolvenzverwalter Martin Mildenberger vor drei Jahren unserer Redaktion. Es fehle an der Heizung für die Brennöfen und an der Heizung für die Fabrikräume.

Die Stadt Zell hatte zu diesem Zeitpunkt bereits das Grundstück erworben, auf dem die Produktionsgebäude und Lagerhallen der Zeller Keramik stehen – und ging im Februar 2024 noch einen Schritt weiter: Mit dem Insolvenzverwalter traf sie eine Vereinbarung, die ihr für einen niedrigen fünfstelligen Betrag die Markenrechte übertrug. Außerdem übernahm Zell die Büro- und Geschäftsausstattung mit allen Formen und Maschinen sowie die Reste des Werksverkaufs.

Noch vor den Sommerferien soll der Verkauf starten

Doch dabei wollte es die Stadt anscheinend nicht belassen und gibt nun die Zusammenarbeit mit der Allgäuer Keramik bekannt. „Die wichtigste Botschaft: Die beliebten Tassen mit dem weltbekannten Hahn-und-Henne-Dekor werden wieder produziert“, schreibt Pfundstein im Amtsblatt und erklärt, wie es nun weitergehen soll. Demnach sollen in einem ersten Schritt die Kaffeetassen hergestellt werden, sowohl mit als auch ohne Namensaufdruck. Der zeitliche Rahmen dabei: „Unser Ziel ist es, dass wir ab dem 20. Juli und damit rechtzeitig zu den Sommerferien mit dem Verkauf starten können“, so Pfundstein.

Dank der Mithilfe ehemaliger Fachkräfte sei es in Zusammenarbeit mit der Allgäuer Keramik gelungen, ein qualitativ hochwertiges Produkt in Handarbeit herzustellen, das an die alten Traditionen anknüpft. „Aufgrund der vielen Anfragen und der weiten Verbreitung des Dekors sind wir davon überzeugt, dass die neuen Tassen auf großes Interesse stoßen werden“, zeigt sich Pfundstein optimistisch.

Trotz all dieser positiven Entwicklungen hinsichtlich der sichergestellten Zukunft des Zeller Markenzeichens werde wahrscheinlich nicht gleich alles „rund“ laufen, so der Bürgermeister. Vor allem die Nachfrage nach den Tassen könne niemand einschätzen.

Positiv ist aber: Auch wenn „Hahn und Henne“ nicht mehr in Zell produziert werden, sollen sie ihren Weg zurück in ihre Heimat finden. Mit dem Zeller Einzelhandel seien schon erste Gespräche über mögliche Vertriebswege geführt worden, gibt der Bürgermeister bekannt. Danach werde die überörtliche Kommunikation angegangen.

Schauverkauf

Inwieweit vor Ort möglicherweise eine Schauproduktion etabliert werden kann, werden laut Bürgermeister Günter Pfundstein die kommenden Monate und Jahre zeigen. Mit dem Erwerb des Fabrikgebäudes am Ortseingang sind zumindest die Rahmenbedingungen dafür geschaffen worden, schreibt er im Amtsblatt.