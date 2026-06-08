Zeller Keramik: Kulttassen feiern Comeback

Nach der Insolvenz der Zeller Keramik soll das bekannten Hahn-und-Henne-Geschirr künftig wieder produziert werden. Die Stadt Zell hat dafür einen Lizenzpartner gefunden.
Hoffnung für Hahn und Henne: Wie der Zeller Bürgermeister Günter Pfundstein im Amtsblatt bekannt gibt, hat der Gemeinderat bei einer nicht-öffentlichen Sitzung den Abschluss eines Lizenzvertrags mit der Allgäuer Keramik in Sonthofen beschlossen. Das bedeutet: Die beliebten Tassen mit dem Hahn-und-Henne-Motiv werden wieder produziert.