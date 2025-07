Zeller Gemeinderat: Vogtei interessiert sich für Grundstück

Die Vogtei Innegmei möchte ins Gebäude des Kleintierzuchtvereins. Doch so einfach ist das gar nicht. Das Grundstück gehört der Stadt.

Es war die letzte Sitzung des Gemeinderats vor der Bürgermeisterwahl, die am 21. September stattfindet. Neben den weniger spektakulären Tagesordnungspunkten beschäftigte den Rat vor allem die Anfrage der Vogtei Innegmei, die mit 15 Personen bei der Sitzung vertreten war. Giovanni Rizzotto bekundete das hohe Interesse der Vogtei, das Gebäude des Kleintierzuchtvereins C 220 Zell als Vereinsheim zu nutzen. Der Kleintierzuchtverein löst sich im September auf. Rizzotto hatte dies im ersten Tagesordnungspunkt bei den Fragen der Bürger angebracht, musste sich aber für die Beantwortung seiner Frage bis zum Ende der Sitzung gedulden.

Stadt hat vielleicht Eigenbedarf

Man müsse erst prüfen, ob die Stadt das Gebäude auf dem eigenen Grundstück selbst brauche, erläuterte dann Bürgermeister Peter Palme, wie er im Nachgang im Gespräch mit unserer Redaktion sagt.

Dazu gebe es am Mittwoch, 29. Juli, eine Begehung mit den Eigenbetrieben Werkhof, Wasserversorgung, Abwasserversorgung sowie Forst. Forst und Werkhof hätten bereits im Vorfeld Interesse an einer Nutzung signalisiert, erklärt Palme. Auch die Wasserversorgung bräuchte einen Teil der Fläche für den Betrieb des Umbaus des Regenüberlaufbeckens Mitte.

Vergabe ist nötig

„Selbstverständlich ist es auch in meinem Interesse, der Vogtei ein Grundstück zur Verfügung zu stellen“, betont Palme im Gespräch mit unserer Redaktion. Ob es allerdings das „Seegrundstück“, wie er die städtische Fläche direkt am Fluss Wiese nennt, werden könne, sei unklar. Falls es von der Stadt nicht gebraucht werde, müsse es in jedem Fall wie eine landwirtschaftliche Fläche vergeben werden. Wie dieses Verfahren konkret aussehe, müsse man indes erst noch klären.