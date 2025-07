1 Ein unbekannter Fahrer eines Kleintransporters kollidiert nachts mit einem Garagentor (Symbolbild). Foto: Maximilian Müller Der Fahrer eines Kleintransporters soll mit einem Garagentor kollidiert sein. Auch die Fahrzeuge im Innern sollen beschädigt worden sein. Die Polizei sucht Zeugen.







Link kopiert



Ein unbekannter Fahrer eines Kleintransporters soll in der Nacht von Freitag auf Samstag um 2.15 Uhr in der Belchenstraße, Höhe Hausnummer 7, mit einem Garagentor kollidiert sein. Dabei wurde das Garagentor nach innen gegen die Fahrzeuge gedrückt, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung.