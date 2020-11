Zell im Wiesental Mordprozess endet mit Verurteilungen

Zell im Wiesental - Nach einem tödlichen Vorfall zwischen Bauarbeitern in Zell im Wiesental (Kreis Lörrach) hat das Landgericht Waldshut beide Angeklagte wegen Mordes zu langen Haftstrafen verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 22-Jährige und der 27-Jährige Ende April in einer Ferienwohnung in Zell im Wiesental/Kreis Waldshut zwei 38 und 64 Jahre alte Kollegen im Schlaf überfallen hatten, um an deren Geld zu kommen.