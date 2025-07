1 Eine Autofahrerin ist gegen einen Baum geprallt. Foto: Maximilian Müller Eine 55-jährige Autofahrerin kam auf der B 317 bei Zell-Mambach von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Sie wurde dabei leicht verletzt.







Eine 55-jährige Autofahrerin ist am Mittwoch um 14.30 Uhr von der Bundesstraße 317 ab und kollidierte in der Folge mit einem Baum, teilt die Polizei mit. Die Frau befuhr die B 317 von Schönau her in Zell, als sie vor Mambach auf einem gerade verlaufenden Streckenabschnitt aus unbekannten Gründen zuerst ins Bankett und dann von der Fahrbahn abkam.