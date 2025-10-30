Zell im Wiesental: Aufbruch von Getränke-Anhänger misslingt

Unbekannte haben versucht, auf dem Gelände der Realschule in Zell einen Getränke-Anhänger aufzubrechen. Als dies misslang, lösten sie die Bremse.
Unbekannte Täter haben am zwischen Dienstag, 17.15 Uhr, bis Mittwoch, 8 Uhr versucht ein Getränkeanhänger aufzubrechen. Dieser stand vorübergehend auf dem Gelände der Realschule in der Scheffelstraße, teilt die Polizei mit. Als dies nicht gelang, wurde wohl die Feststellbremse des Anhängers gelöst, so dass dieser ins Rollen kam und mit der Deichsel gegen eine Steinmauer prallte, heißt es in der Polizeimitteilung.