Zell im Wiesental: Aufbruch von Getränke-Anhänger misslingt
Unbekannte wollten einen Getränke-Anhänger auf dem Gelände der Realschule in Zell aufbrechen. Als dies misslingt lösen sie die Bremse, der Anhänger kracht in eine Steinmauer (Symbolbild). Foto: Maximilian Müller

Unbekannte haben versucht, auf dem Gelände der Realschule in Zell einen Getränke-Anhänger aufzubrechen. Als dies misslang, lösten sie die Bremse.

Unbekannte Täter haben am zwischen Dienstag, 17.15 Uhr, bis Mittwoch, 8 Uhr versucht ein Getränkeanhänger aufzubrechen. Dieser stand vorübergehend auf dem Gelände der Realschule in der Scheffelstraße, teilt die Polizei mit. Als dies nicht gelang, wurde wohl die Feststellbremse des Anhängers gelöst, so dass dieser ins Rollen kam und mit der Deichsel gegen eine Steinmauer prallte, heißt es in der Polizeimitteilung.

 

Durch den Aufprall wurden die Anhängerkupplung des Anhängers beschädigt sowie mehrere Getränkekisten im Anhänger zerstört, heißt es weiter. Die Schadenshöhe kann die Polizei noch nicht beziffern. Der Polizeiposten Oberes Wiesental sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen um die Schule gemacht haben und Hinweise geben können unter Tel. 07673/ 88900.

 