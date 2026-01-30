Zeitzeugenbericht in Schwenningen: Wenn eine Umarmung alles verändert

Eine Zeitzeugin erzählt an den Georg-Müller-Schulen in Schwenningen von einer Kindheit voller Angst und Verlust während des Holocausts. Ein erschütternder Bericht – der nachhallt.
Nur wenige Tage ist es her, dass sich die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz – dem größten Vernichtungslager des zweiten Weltkriegs – zum 81. Mal jährte. Anlässlich dieses denkwürdigen Tages wurde die Zeitzeugin Dvora Weinstein in die Georg-Müller-Schulen in Schwenningen eingeladen, um über die schrecklichen Erlebnisse in ihrer Kindheit zu berichten.