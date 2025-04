Zeitzeugen haben ihre Erlebnisse geschildert: Wie in Bisingen der Krieg zu Ende ging

Wolfgang Brandner im Schloss Lautlingen Genie am Piano mit einem Herz für die Menschenrechte

Nicht zum ersten Mal hat Wolfgang Brandner, vormals in Albstadt lebendes Genie am Piano, im Stauffenbergschloss Lautlingen für die Menschenrechte gespielt – und, so hoffen seine Fans, die sich dort ein Stelldichein gaben, auch nicht zum letzten Mal.