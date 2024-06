1 Vitus Noe aus Riedöschingen erinnert sich noch bestens an seine Begegnung mit der deutschen Nationalelf, die 1954 in Bern Fußballweltmeister wurde. Foto: Conny Hahn

Vitus Noe ist 95 Jahre alt. Der Riedöschinger erinnert sich allerdings noch gut an eine Begegnung, die er mit der deutschen Fußball-Weltmeister-Mannschaft hatte – und zwar im Jahr 1954. So hat sich das vor 70 Jahren zugetragen.









Der in Fützen geborene Riedöschinger hatte schon früh einen Bezug zur Bahn. Als junger Mann fing Vitus Noe im Wagenwerk in Immendingen an zu arbeiten, wo er zunächst in der Transportkolonne und anschließend im Lager tätig war.