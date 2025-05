Zeitweise gibt es kein Durchkommen: So war der Muttertagsmarkt in Hausach

So war der Muttertagsmarkt in Hausach

1 Die Fahrt im Kettenkarussell war für viele Kinder der Höhepunkt des Tages. Foto: c.breithaupt@this.de

Der Muttertagsmarkt in Hausach hat am Sonntag zahlreiche Besucher in die Hauptstraße und auf den Klosterplatz gelockt. Auch die hiesigen Vereine präsentieren ein abwechslungsreiches Programm.









Es passte einfach alles beim Muttertagsmarkt in Hausach: Die Besucher strömten am Sonntag bei sommerlichen Temperaturen in Scharen durch die Hausacher Innenstadt und genossen sichtlich das große Volksfest mit verkaufsoffenen Geschäften, einem abwechslungsreichen Programm und zahlreichen Attraktionen. Die Einkaufsmeile zog sich in diesem Jahr wieder auf der Hauptstraße durch die gesperrte Innenstadt, was auch den Einzelhändlern entgegenkam. Im vergangenen Jahr musste der Jahrmarkt wie berichtet wegen der Tunnelsperrung und somit rollendem Verkehr durch Hausach rund um Schulgelände und Stadthallenpark verlegt werden.Zeitweise gab es in diesem Jahr kaum ein Durchkommen mehr. Und die Besucher, viele den Autokennzeichen nach auch von weit über die Region hinaus herkommend, gaben sich ein Stelldichein, um das Volksfest mit Rummelplatzund Jahrmarktstimmung zu erleben. Und die jüngeren Besucher konnten sich mit Kinderkarussell, Kettenkarussell und Boxautofahren oder auf einer der Hüpfburgen im Stadthallenpark nach Herzenslust so richtig austoben.