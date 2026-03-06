Zeitungsprojekt im Zollernalbkreis: „Lesespaß“ und „ZiSch“ gestartet – diese Fragen haben Schüler

Vier Wochen lesen Schüler, die an den Aktionen „Lesespaß“ und „ZiSch“ teilnehmen, den Schwarzwälder Boten. Zum Auftakt besuchte unsere Redaktion die Ignaz-Demeter-Schule.

Die medienpädagogischen Projekte „Lesespaß“ und „ZiSch“ (Zeitung in der Schule) des Schwarzwälder Boten in Kooperation mit der Sparkasse Zollernalb sind fester Bestandteil in zahlreichen Grund- und weiterführenden Schulen im Zollernalbkreis. In diesem Jahr nehmen insgesamt 980 Schülerinnen und Schüler aus 41 Klassen teil. Darunter 30 Grundschulklassen, auf die die Aktion „Lesespaß“ zugeschnitten ist, sowie elf Klassen weiterführender Schulen mit dem Projekt „ZiSch“. Seit dieser Woche begleitet die Tageszeitung den Schulalltag für vier Wochen.

Zum Auftakt des Projekts besuchte unsere Redaktion mit Unterstützung von Leonie Pfau aus dem Team Vertrieb des Schwarzwälder Boten die Klasse vier an der Lautlinger Ignaz-Demeter-Schule mit Lehrerin Simone Daigger-Sauter. Die Viertklässler waren gut vorbereitet auf den Besuch des Zeitungsteams und löcherten die Gäste mit den unterschiedlichsten Fragen rund um die Tageszeitung.

Beispielsweise, ob unsere Reporter für Fotos professionelle Kameras und Drohnen benutzen. Die Antwort überraschte einige Schüler. Denn: In Zeiten hochwertiger Smartphone-Kameras hat das Handy die Spiegelreflexkamera für zahlreiche Zwecke abgelöst. Dennoch komme bei entsprechenden Veranstaltungen nach wie vor auch die klassische Kamera zum Einsatz, wie ein Redakteur unserer Redaktion betonte.

Großes Interesse an Zeitung

Von Interesse war auch, woher die Redaktion des Schwarzwälder Boten ihre Informationen überregionaler Geschehnisse erhält. Die Antwort: zumeist von Nachrichtenagenturen sowie Kooperationspartnern. Gefragt wurde von den Viertklässlern auch, wo und wann der Schwarzwälder Bote gedruckt wird. Gedruckt wird nachts im Druckzentrum in Villingen-Schwenningen.

Zustellung, Gehalt, Aufgabengebiete: Rund eine halbe Stunde an Fragenkatalog hatten die Lautlinger Schüler vorbereitet. Und natürlich wollte unsere Redaktion im Gegenzug von den Schülerinnen und Schülern wissen, ob sie vor Beginn von „Lesespaß“ denn schon einmal eine Tageszeitung in den Fingern hatten. Durchaus überraschend gingen fast alle Hände nach oben. Besonders interessiert der Sportteil, einige jedoch bereits auch die Politik, wie ein Stimmungsbild unter den Grundschülern ergab. Beste Voraussetzung also für ein erfolgreiches Zeitungsprojekt.

Auch Ihre Schule möchte mitmachen? Alle Infos unter www.schwabo.de/schulprojekte.

So macht ihre Schule mit!

Projekt

LeseSpaß soll den Spaß am Lesen fördern und die Lust auf Nachrichten wecken. Die Schülerinnen und Schüler entdecken die Zeitung als Informationsmedium. Zielgruppe sind vor allem die Klassenstufen drei und vier. Vier Wochen lang erhalten die teilnehmenden Klassen einen Klassensatz des Schwarzwälder Boten oder Zugang zu unserer digitalen Zeitung. Beim Printprojekt liefern wir freitags in diesem Zeitraum auch Pauls Kinderzeitung im Klassensatz. Je nach Projekt bietet unsere Redaktion auch Begleitmaterial für den Unterricht an.

Anmeldung

Anmeldungen und Infos zum Projekt LeseSpaß und ZiSch finden Interessierte online unter www.schwabo.de/schulprojekte.