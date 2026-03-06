Zeitungsprojekt im Zollernalbkreis: „Lesespaß“ und „ZiSch“ gestartet – diese Fragen haben Schüler

Vier Wochen lesen Schüler, die an den Aktionen „Lesespaß“ und „ZiSch“ teilnehmen, den Schwarzwälder Boten. Zum Auftakt besuchte unsere Redaktion die Ignaz-Demeter-Schule.
Die medienpädagogischen Projekte „Lesespaß“ und „ZiSch“ (Zeitung in der Schule) des Schwarzwälder Boten in Kooperation mit der Sparkasse Zollernalb sind fester Bestandteil in zahlreichen Grund- und weiterführenden Schulen im Zollernalbkreis. In diesem Jahr nehmen insgesamt 980 Schülerinnen und Schüler aus 41 Klassen teil. Darunter 30 Grundschulklassen, auf die die Aktion „Lesespaß“ zugeschnitten ist, sowie elf Klassen weiterführender Schulen mit dem Projekt „ZiSch“. Seit dieser Woche begleitet die Tageszeitung den Schulalltag für vier Wochen.